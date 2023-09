Pairi Daiza : une seule solution de mobilité ne suffira pas

"L’idée n’est pas de se rejeter la faute ou de créer la polémique, mais plutôt de mettre les acteurs autour de la table pour échanger et répondre aux questions des citoyens afin de voir ce qu’il en ressort comme solution(s)", explique Nicolas Jacquet, journaliste à notélé qui travaille sur l’actualité de la commune depuis de nombreuses années. En effet, en tant que journalistes au sein de médias de proximité, il est de notre devoir de faire avancer la réflexion et de favoriser tout ce qui est en notre pouvoir pour faire émerger le dialogue et les solutions.

La mobilité douce au cœur des discussions

Le débat d’1 h 10 était subdivisé en quatre chapitres: les enjeux de mobilité de manière générale (vu le développement du parc, est-ce encore juste un problème de mobilité ?), la seconde partie devait se concentrer sur le cas particulier de Gages, la troisième sur la nouvelle route comme solution et la dernière sur la mobilité douce.

Cependant, dès l’entame du débat, des sujets émanant de toutes ces thématiques ont été mis sur la table. Et sans conteste, c’est la mobilité douce qui a été abordée le plus souvent et qui, surtout, a fait l’unanimité. Tant dans le public présent (une centaine de personnes) que parmi les invités. Cette préoccupation était aussi partagée par nos lecteurs et par les téléspectateurs de notélé qui ont réagi virtuellement. Sur le site lavenir.net, nos internautes ont notamment rappelé l’importance de mettre en place des liaisons de bus écologiques jusqu’au parc et suggèrent à M. Domb de créer une entrée spécifique dans le mur d’enceinte côté gare pour les piétons. Et si le train ne règlera pas tout, il fait partie de la solution, comme l’a reconnu Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, qui était sur le plateau de "Place publique" mardi soir. Elle a rappelé que la SNCB était consciente de l’enjeu économique et touristique de Pairi Daiza, mais que l’entreprise de service public ne pourrait pas à elle seule régler les problèmes de mobilité engendrés par l’affluence au parc. Cependant, comme l’explique Mme Hiernaux, la SNCB travaille depuis 2017 sur trois plans. Le premier axe concerne le matériel roulant (notamment pour qu'il soit plus performant et accessible). Le second sur l’infrastructure en gare (notamment la rehausse du quai vers Ath) et le dernier sur l’offre.

"Depuis 2017, nous avons décidé de doubler l’offre pour en arriver à 32 trains sur la journée sur la ligne Grammont/Ath de et vers Jurbise/Mons. Nous avons travaillé en parallèle à l’instauration de trains touristiques et avons notamment lancé les trains qui viennent de Bruxelles. Ils passent par Braine-le-Comte et Soignies ce qui donne une liaison depuis et vers la capitale en 50 minutes et ce, deux fois par heure. Et comme nous avons comme objectif d’étendre l’offre, nous avons fait aussi des tests depuis d’autres grandes villes comme Gand et Charleroi, mais encore faut-il qu’il y ait de la demande car nous nous sommes retrouvés avec des trains avec cinq à dix personnes à leur bord."

Marianne Hiernaux a conclu en rappelant que les enfants de moins de 12 ans voyageaient gratuitement sur le réseau et en tendant une perche à Éric Domb en envisageant d’étendre les codes de réduction SNCB aux abonnés et non plus uniquement aux billets achetés individuellement.