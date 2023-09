Brugelette: Oui à la zone de rencontre, mais avec du parking

Le Conseiller communal de l’opposition LC, Michel Niezen, en a profité pour réaffirmer sa position quant à ce projet. Il ne s’oppose pas à la rénovation de la place, mais il regrette "la suppression de plusieurs emplacements de parking", autour de l’église notamment. "Ce projet accorde un privilège à la mobilité pédestre" indique-t-il. "Or, si l’on examine les besoins de cet endroit, nous avons aussi une mobilité sociale avec le CPAS, administrative, cultuelle, culturelle, associative et commerciale. Il n’y a jamais eu de plainte formulée par les piétons par rapport à l’encombrement des voitures. Je n’ai pas d’objection par rapport à la rénovation de la Place, mais de là à éliminer toutes ces mobilités qui ont besoin de la voiture… Je pense que l’on va trop loin. Une zone de parking va être supprimée alors que nous savons qu’il y a des problèmes de stationnement. Donner une exclusivité à la mobilité pédestre me semble être trop rapide par rapport au fait que nous sommes une commune rurale."

Isabelle Liégeois, cheffe de file de l’opposition BE, abonde dans le sens des Communaux: "C’est très bien d’avoir un espace de convivialité et plus d’accessibilité pour les piétons, mais quand on regarde la place et les alentours, on se rend compte que l’on a beaucoup moins de parkings qu’avant."

"Structurer le stationnement"

Didier Strebelle, l’échevin des Travaux, se défend: "La place de l’église comptera onze places, ainsi qu’une dédiée aux PMR et deux aux véhicules électriques ", précise-t-il. "Sur la N523, sept places vont par ailleurs être créées. En tout cela fera 18 places. Nous allons également passer un règlement complémentaire pour structurer le stationnement à la rue de la Sucrerie et à l’avenue de l’Église (voir plus bas). N’oublions pas que nous avons augmenté les places aussi dans le cadre du projet de la place Maurice Sébastien. Il y a aussi le parking Lucas aussi et le jardin du Maïeur. Je pense que l’on peut faire un effort et faire un peu de marche en se stationnant un peu plus loin. C’est bon pour la santé. " Les Communaux se sont opposés au point.

Un problème ?

Toujours dans le cadre du projet "Cœur de village", les Conseillers ont été invités à se positionner sur la création d’une zone de rencontre (face à l’église) et la création de stationnement avenue de l’Église et rue de la Sucrerie. Huit places seront délimitées à l’avenue de l’Église et des bandes de stationnement amorcées par des zones d’évitement seront aménagées rue de la Sucrerie, au même titre qu’un dispositif surélevé destiné notamment à ralentir les véhicules à proximité de la Place.

Isabelle Liegeois (BE) a interrogé le Collège: "Les automobilistes pourront se garer sur les emplacements délimités ; mais, et au-delà ? Qu’en est-il s’il n’y a pas d’emplacement matérialisé au sol ? Car, cela risque de poser problème à l’avenue de l’Église, mais aussi à la rue de la Sucrerie où les véhicules se garent déjà de part et d’autre de la rue. Il risque de manquer cruellement de place… "

Selon le bourgmestre, André Desmarlières, au-delà des emplacements délimités "rien n’empêche le stationnement, si vous laissez trois mètres pour faire passer les véhicules". Sceptique, BE s’est abstenu, alors que LC s’est opposé au point.