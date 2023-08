L'élevage de Natfil à Gages: "L'amour de leurs animaux"

Le fruit du hasard

Si tout paraît couler de source dans cet élevage, rien ne prédestinait pourtant Nathalie à se lancer dans cette voie-là. "Je suis éducatrice de formation. Je vivais à Bruxelles avec mes quatre enfants à l’époque – elle en a cinq aujourd’hui – et nous avions envie de campagne. Nous sommes donc venus nous installer sur ce domaine en 2005. Je voulais des chiens pour protéger le site: nous avons adopté deux Terre-neuve. Ils ont eu des bébés ; nous en avons gardé deux. Mais, nous nous sommes vite rendu compte que les Terre-neuve ne sont pas des chiens de garde. Nous avons donc adopté trois Montagnes des Pyrénées après avoir rencontré un éleveur à la foire agricole de Brugelette."

À la tête de cette petite meute, la maman a souvent été questionnée par des parents d’amis de ses enfants. "En tant que maman de cinq enfants, j’ai souvent organisé des fêtes à la maison pour fêter les anniversaires ", ajoute Nathalie Zecchini. "Les parents des invités me demandaient parfois si j’avais un élevage. Beaucoup me disaient aussi qu’ils voulaient adopter des chiots de mes chiens… L’idée a donc mûri dans mon esprit et j’ai décidé de me lancer dans le projet en 2017, après avoir fait la demande auprès du bien-être animal et après m’être formée à la société royale Saint-Hubert. "

Les éleveurs mettent un point d’honneur à s’occuper de leurs animaux dans leur plus grand respect: "Leur bien-être a toujours été au cœur de nos préoccupations: d’ailleurs, lorsque nos chiots sont placés, nous nous assurons toujours que la famille qui les accueille est compatible avec la race, mais aussi avec la personnalité de l’animal. Chaque chien est un individu à part entière, avec sa personnalité, ses qualités, ses défauts: il faut en tenir compte. Lorsque je place un chiot, j’aime aussi garder contact avec la famille et je reste présente en cas de pépin. "

"Du bon et du mauvais"

L’arrivée de ce décret a quelque peu redistribué les cartes pour ces éleveurs qui ont dû revoir en partie leur manière de fonctionner. Ce décret impose par exemple l’élevage de maximum deux races de chiens par éleveur, cinq portées par an (pour les statuts amateurs), ou encore une superficie minimale pour les enclos des animaux. Nathalie Zecchini et son compagnon Olivier comprennent la mise à jour de la législation, mais regrettent d’avoir dû se séparer de plusieurs animaux. "Je pense que ce décret était indispensable lorsque l’on voit ce qui était autorisé auparavant, notamment en termes de superficie d’enclos pour les animaux", confie-t-elle. "Ce qui m’attriste, c’est que mes femelles étaient prêtes pour la reproduction: 2023 devait être leur année… Je suis extrêmement triste d’avoir dû céder mes animaux: cela me fend le cœur, mais au-delà de l’aspect sentimental, cette cession représente aussi une perte financière conséquente qui avoisine les 10 000 €." Et quand l’on sait que ce décret n’autorise plus que cinq portées par an, l’on peut vite se demander si l’élevage demeure viable pour des professionnels. "Moi, personnellement, j’ai toujours travaillé en fonction du bien-être de mes animaux. J e n’ai par exemple jamais accepté plus d’une portée par an pour mes femelles, et encore, avec la condition que la chienne soit tout à fait remise mentalement et physiquement de sa portée. Mais imaginons que la femelle ait une portée d’un seul chiot: cela devient difficilement viable pour les éleveurs…"

L’unité du bien-être animal est venue contrôler le domaine de Natfil qui demeure tout à fait conforme au nouveau décret: "Nous devons seulement agrandir un peu la salle de maternité et la nursery ; pour le reste, nous sommes conformes, car nos chiens ne sont jamais enfermés ; les enclos restent constamment ouverts. "