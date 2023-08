"L’objet de la demande consiste en la transformation d’une ancienne étable de ferme en gîte ", peut-on lire dans le dossier présentant le projet.

"L e projet s’inscrit dans un site agricole en activité, exploité par le propriétaire des lieux. La propriété se compose de cultures, de différents hangars agricoles, d’une habitation unifamiliale autour de laquelle s’articulent des gîtes existants qui ont été aménagés en 2015."

L’étable appartenant à l’ancienne exploitation de la ferme est cependant restée dans son état originel est demande à être transformée. "La demande consiste donc en la transformation de cette ancienne étable dans le but d’aménager un gîte supplémentaire. Au total, le nombre de gîtes passera de 4 à 5."

Le nouveau gîte accueillera un local vélo au rez-de-chaussée, avec un local technique et un local "sèche-linge et machines à laver". Un escalier permettra d’accéder au niveau supérieur où se trouvera le séjour avec une cuisine et une salle à manger, une salle de bains et deux chambres. "Ce séjour sera approximativement au niveau du sol du terrain agricole, afin d’y faire une terrasse. Deux chambres supplémentaires seront au R + 2 avec une toilette. Un total de quatre chambres seront disponibles pour ce nouveau gîte", peut-on encore lire.

La toiture existante de l’étable sera démolie et reconstruite en augmentant sa hauteur dans le but de prévoir les deux chambres au R + 2.

Les façades seront entièrement sablées et rejointoyées de manière à mettre en valeur la brique et la pierre bleue d’origine. Les toitures seront en outre couvertes de tuiles noires comme à l’origine.

Des atouts

L’attrait du projet s’appuie sur plusieurs atouts. " La situation en zone rurale permet de profiter du calme de la campagne. La propriété, grande et verdoyante, offre la possibilité d’organisation diverses activités de découverte en relation avec la nature et la ferme: potager, verger, pique-nique, jardinage,

promenade… La proximité directe avec le centre de Brugelette permet de partir à la découverte du patrimoine culturel de la région. L’endroit est en outre situé à proximité du parc Pairi Daiza."

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 28 août. Les remarques peuvent être envoyées au Collège ou auprès du service Urbanisme de Brugelette.

Infos: Urba-envir@brugelette.be