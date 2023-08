Contournement de Gages: des travaux en 2025 au plus tôt

Ces communes ont réagi de façon différenciée au projet, en exprimant des points d’attention ou des souhaits. Car des riverains (comme à Gondregnies/Silly) ne sont pas forcément favorables au principe de tel projet routier.

À travers une réponse du ministre Henry (Écolo) à une question écrite de Jacqueline Galant (MR), on se rend compte que les décideurs wallons ne se hâtent pas vraiment dans ce dossier qui suscite bien des discussions depuis de longues années.

"En mars dernier, j’interpellais M. le Ministre concernant le projet de tracé d’accès au parc Pairi Daiza" rappelle Mme Galant. "Il m’indiquait que les communes concernées ont formulé des demandes complémentaires comme l’étude des alternatives en transport en commun, une étude des liaisons avec les villes, la modification du raccord du tronçon avec le N523, etc."

"Où en est M. le Ministre concernant ces demandes complémentaires ? Si leur étude est terminée, a-t-il envoyé les résultats aux communes concernées ? Peut-il nous en faire part ? Pourrait-il nous indiquer quelles sont les prochaines étapes dans ce dossier ? Quand souhaite-t-il le voir aboutir ?"

La réponse du ministre Écolo a été transmise au début de cette semaine et elle ne traduit pas un grand empressement, dans le chef du Gouvernement wallon, à résoudre les importants problèmes de mobilité autour du plus important site touristique de Wallonie.

Enfin une étude de mobilité !

"Au niveau de l’étude du projet de réalisation de l’accès Nord, il ressort que l’avis des communes remis sur la proposition de tracé Est (le long du bois) proposé lors des réunions, n’est pas incompatible avec la pré-étude en cours" indique le ministre. "Néanmoins des avis rendus, il appert qu’une étude de mobilité soit indispensable pour certaines communes. Cette étude sera lancée lors de ce second trimestre 2023. Un courrier a récemment été envoyé aux communes afin de les informer de ces éléments." Ce courrier laconique, daté du 20 juillet, confirme notamment l’organisation de l’étude de mobilité, durant le deuxième semestre (et non trimestre).

On peut toujours se demander pourquoi le gouvernement wallon n’a jamais pris l’initiative de telle étude globale de mobilité jusqu’à présent. Encore faut-il mener aussi cette étude durant la haute saison touristique pour objectiver au mieux les flux et cerner les "besoins".

Le ministre Henry avance ensuite des "délais". "Sur base de la prise en charge de ce dossier par le DT des Routes de Mons, le planning prévisionnel au niveau du projet serait de 10 mois pour finaliser l’étude (levés en octobre-novembre 2023 et étude de décembre 2023 à fin mars 2024 avec compléments levés éventuels et réunions) ; 6 mois pour la procédure de permis ; 2 à 3 mois pour le CSC (cahier spécial des charges, NDLR) ; 2 à 3 mois pour la procédure de passation du marché de travaux."

Cela mènerait, en théorie et dans le meilleur des cas, au printemps 2025 (pour les premiers travaux éventuels). Sans compter les divers aléas et autres recours.

"Ce dossier est une priorité pour le Gouvernement wallon" conclut Henry. "J’ai donc récemment rappelé à l’administration de mettre tout en œuvre pour avancer sur ce dossier et à défaut de sous-traiter l’étude."

On ignore si c’est de l’humour.

Faut-il réaliser une nouvelle route ou trouver une autre solution afin de soulager un village comme Gages ? Une étude complète de mobilité pourrait apporter des éléments de réponse. Mais il y a au moins urgence à ce que le Gouvernement wallon accorde une attention sérieuse à la mobilité autour du Parc (en incluant les alternatives à la voiture), en commençant par rénover et/ou maintenir en (bon) état les voiries existantes. Car l’’une des premières images actuelles des visiteurs est celle d’une région (wallonne) orniérée.