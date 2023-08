Un frigo partagé à Brugelette

Un frigo partagé a été installé voilà quelques semaines à la rue des Déportés, dans le petit jardin à l’arrière de l’administration communale et du CPAS. Il permet à tout un chacun de venir déposer ses fruits, légumes et œufs frais ou de venir se servir. Ce nouveau projet fait suite au potager et au poulailler collectifs aménagés il y a plusieurs mois à l’initiative du Plan de cohésion sociale, face à l’IMP Sainte-Gertrude. "Si le potager collectif a vu le jour en 2021, le poulailler a quant à lui été aménagé plus récemment, au mois d’avril dernier", précise Sarah Murez, la chef de projet du Plan de cohésion sociale de Brugelette. "L’idée était d’avoir un endroit où déposer les excédents de fruits et légumes, mais aussi d’œufs. C’est la raison pour laquelle nous avons installé un frigo. Ensuite, nous avons décidé d’ouvrir ce projet à toute la population, tout en limitant les dépôts aux fruits, légumes et œufs frais seulement. Nous n’acceptons pas de plats cuisinés ou de conserves comme on peut voir dans d’autres communes"