Brugelette: les pandas jumeaux de Pairi Daiza ont pris leur indépendance ! (photos)

Un tout nouvel enclos rien que pour le tandem. De quoi se reposer, grandir et s’amuser! ©Pairi Daiza

Ils sont déménagés avant l’ouverture du parc, ce mercredi matin, et étaient déjà visibles du public dès leur installation.

"Comme cela se passe dans la nature, les petits doivent être séparés de leur maman. En effet, les pandas géants ont un fort instinct territorial et apprécient la solitude. Bao Di et Bao Mei peuvent, pour l’heure encore, rester ensemble. Quand le moment viendra pour eux aussi de continuer leur vie en solitaire, et si Pairi Daiza à encore l’honneur de pouvoir les accueillir et les voir grandir, de nouveaux aménagements seront réalisés dans leurs territoires."

Première photo de classe au sein du nouvel espace. Ils y ont pris leurs aises sans problème! ©Pairi Daiza

"Une nouvelle étape"

"Ce déménagement marque une nouvelle étape en faveur de la conservation de cette espèce. Grâce aux efforts de conservation menés depuis plus de 30 ans par la Chine, ses partenaires comme Pairi Daiza et les programmes universitaires, 1 864 pandas géants vivent aujourd’hui à l’état sauvage contre 1 200 dans les années 80."