L’institut Sainte-Getrude de Brugelette est en pleine mutation

Le pouvoir organisateur de l’école avait donc un projet de transformation dans ses tiroirs, qu’il a sorti à l’annonce des subsides européen. Celui-ci a été retenu.

"Rassembler les fonctions"

Pour restructurer les espaces et rassembler les fonctions dispersées sur le site, l’école a décidé de céder le bâtiment de "l’école ménagère" au Centre Sainte-Gertrude.

"De notre côté, nous avons racheté la salle omnisports: les locaux qui l’entourent seront démolis et nous y reconstruirons à gauche des locaux à pédagogie adaptée TEACCH et à droite, l’école ménagère. Celle-ci se composera d’un hall, de nouveaux sanitaires, d’un grand réfectoire, d’une cuisine professionnelle et une didactique. Deux classes"cuisine"et deux classes"buanderie"viendront s’implanter à l’étage, ainsi que des locaux techniques."

Au vu de sa vétusté, la maison de "Wisbecq", qui appartient à l’école, sera démolie. Un nouveau bâtiment y verra le jour: l’école y implantera son pôle territorial et la forme 4 du secondaire (voir plus bas). Les nouveaux bâtiments, qui permettront une meilleure organisation des cours sur le site, répondront naturellement aux normes énergétiques en vigueur. "Une attention particulière a été posée sur la durabilité et la consommation énergétique de ces bâtiments. "

Les travaux devraient commencer en janvier 2024 ; l’Europe impose en effet que ceux-ci soient terminés pour 2026, sous peine de perdre les subsides. "Une phase de transition débutera en septembre 2023: on habitera toujours dans l’école, mais des travaux s’y dérouleront tout autour. Des containers seront installés sur une zone agricole, qui sera à terme, transformée en parking." Plus de 8 millions d’euros seront nécessaires pour la réalisation de ces travaux, subsidiés à 60% par l’Europe.