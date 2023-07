Place de Brugelette: plus de convivialité, moins de parking

Jeudi soir, le Conseil était invité à approuver le cahier des charges et le montant estimé de la 2e phase des travaux de la Grand-Place de Brugelette. "La première phase a été réalisée en 2018, à la suite d’un appel à projet", rappelle Didier Strebelle, l’échevin des Travaux. "La Place a été rendue à la mobilité douce et à la convivialité. Pour la seconde phase, nous avons répondu à l’appel à projets “Cœur de village 2022-2026” et notre projet a été retenu. Nous avons obtenu un subside de 500 000 €, pour couvrir un montant de 600 000 € inscrit au budget extraordinaire. "

Pas assez de parking ?

Le nombre de places de stationnement prévu par le projet a fait tiquer l’opposition LC. "En tout, 18 places de parking, ainsi qu’une place pour les PMR et deux pour les véhicules électriques sont prévues dans le projet", ajoute l’échevin Didier Strebelle. "Des potelets amovibles permettront de libérer quelques places supplémentaires lors de manifestations ponctuelles "

Pour Les Communaux, ces 18 places ne suffisent pas. "Nous restons extrêmement négatifs par rapport à ce projet", a indiqué Michel Niezen, chef de file des Communaux. "Lorsque l’on observe les autres communes, l’on constate que l’on y préserve l’accessibilité des véhicules au moyen de parkings. Nous, dans la nôtre, on fait l’inverse, on éjecte les parkings. Or, s’il y a des voitures, c’est parce qu’il y a des gens qui viennent. On se plaint que nos centres-villes se vident. Mais nous sommes une commune rurale. Les gens ont besoin de leur voiture."

Isabelle Liégeois (BE) a rapidement réagi à la réflexion du Conseiller: "je suis étonnée que tu fasses cette réflexion par rapport au parking, car nous avions des places sur le Site Lucas, mais tu as dénoncé son aménagement ", indique-t-elle.

Michel Niezen s’est défendu: "je plaide non coupable: la dénonciation a été faite par la Commune auprès de la Région wallonne. Nous, nous l’avons simplement mis sur la place publique: c’est notre rôle."

Les Communaux se sont opposés au point, mais celui-ci a quand même été approuvé à 10 voix "pour".