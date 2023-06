Un spectacle décalé de deux contes de notre enfance, ce dimanche à la bibliothèque de Brugelette

Et pour commencer, le conte revisité des Trois petits cochons. Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin !

L’histoire populaire est revisitée en théâtre d’objets décalés, grâce à l’imagination du narrateur. Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la version édulcorée connue de tous.

L’après-midi se poursuit avec "Et les 7 nains", un spectacle ni vraiment court, ni vraiment long, mais bourré de technologies hypermodernes. Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux.

Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés. Après les 3 petits cochons, le Théâtre Magnetic s’y met à deux pour démonter un autre conte, toujours en théâtre d’objets.

Les spectacles sont proposés ce dimanche 11 juin à 15h à la bibliothèque de Brugelette (avenue de l’Église). 6€/ personne ; dès 7 ans.

Infos et réservations: reservation@cclenvol.be ou 068/ 65.75.82