Un championnat d'arboristes-grimpeurs au coeur du parc communal de Brugelette, ce week-end

"Pour réussir les 5 épreuves de présélection, nos élèves s’entraînent depuis quelques semaines lors de leurs travaux pratiques ", explique Steve Abraham, professeur à l’IPES Ath. "Celles-ci sont similaires à des exercices qu’ils doivent exécuter pour mener à bien les opérations d’entretien des arbres. On retrouvera une première épreuve de grimpe rapide pour attraper une cloche attachée au sommet de l’arbre. La seconde prendra en compte l’agilité, la sécurité et le respect de l’arbre lors d’un déplacement rapide et efficace tout au long d’un circuit préparé dans le houppier de l’arbre. Ensuite, les concurrents devront placer au plus haut une cordelette dans l’arbre à l’aide d’un petit sac de lancer. Une épreuve de sauvetage d’un collègue en difficulté dans l’arbre est au programme et enfin les techniques de grimpe sur corde seront évaluées sur la rapidité du participant."

Les élèves de l’IPES ont pris pleinement part à l’organisation sur le terrain depuis mardi. Ce temps considéré comme des heures de stage leur permettra d’aider les équipes de bénévoles au montage des balisages de sécurité, à la préparation et à la protection des arbres dédiés aux épreuves, à l’installation du stand de l’école,…

"Dans leur formation l’aspect sécurité est essentiel. La préparation du championnat leur permettra d’appréhender outre leur propre sécurité, celle des visiteurs également" poursuit M. Abraham.