Échevine absente à Brugelette: "indécent", "irrespectueux"

Le 1er échevin Didier Strebelle en a profité pour s’exprimer sur les absences "récurrentes" de Martine Sculier, la 2e échevine. "J’ai été interpellé après les Conseils communaux, mais aussi par les membres du personnel qui regrettent et trouvent anormales les absences récurrentes de Martine Sculier" a-t-il indiqué. "Le dernier Conseil auquel elle a participé remonte au mois d’avril 2022. Elle a été absente aux treize derniers conseils. Elle n’a pas participé à l’élaboration du budget, ni aux deux séances de vote du budget, ce qui nous a mis en difficulté. C’est un manque de respect vis-à-vis des membres présents au Conseil, mais aussi vis-à-vis du Collège où elle est absente 50% du temps. Par rapport aux membres du personnel également, car elle a des attributions importantes, comme la Culture ou l’Enseignement. C’est aussi un manque de respect vis-à-vis de la fonction, et vis-à-vis des citoyens qui lui ont fait confiance. Reprendre un mandat de Bourgmestre, échevin ou de Président de CPAS n’est pas un “Win for life”."

Une motion ?

Certains conseillers de l’opposition regrettent également cette situation, qui "commence à peser pour le bon fonctionnement de la Commune", d’après Michel Niezen (LC). "Au niveau de l’enseignement, il n’y a plus personne pour relayer les préoccupations. Il faudrait redistribuer les attributions de l’échevine."

Pour Ginette Renard (BE), la situation est "indécente". "Ce sont les deniers des citoyens: c’est indécent d’avoir un salaire de 30 000 € bruts par an, sans rien faire."

André Desmarlières regrette la situation, mais avoue "ne pouvoir rien faire ". "Nous pouvons retirer les attributions d’un échevin, mais pas son salaire", explique le bourgmestre. "Pour faire changer cela, il faut modifier le code de démocratie locale."

Mireille Gallemaers propose la rédaction d’une motion destinée à interpeller les pouvoirs supérieurs "pour les encourager à modifier le code et permettre aux Communes de proposer un suppléant ". Cette proposition de motion sera ajoutée à l’ordre du jour du prochain Conseil communal.

Le rapport de rémunération des mandataires communaux a toutefois été approuvé à la majorité.