Pairi Daiza: un bébé takin doré a pointé le bout de son nez

Petit mufle et courtes cornes recourbées vers l’arrière, le petit ongulé – dont le sexe n’a pas encore pu être déterminé – est le fruit des amours de Pchan-Ku (10 ans) et Wei (8 ans). La démarche encore mal assurée, il gambade derrière ses congénères, dont il forme le septième membre à Pairi Daiza. Sa robe brune laissera bientôt place aux longs poils dorés de son espèce, originaire des régions chinoises du Sichuan et du Shaanxi. À l’âge adulte, il pourra mesurer plus de deux mètres de long, pour une hauteur au garrot de 1m30 et peser jusqu’à 350 kg.