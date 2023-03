L’entrée vers le rêve de Pairi Daiza, et d’Éric Domb

©Pairi Daiza

"Cela fait des années que j’avais envie de créer une nouvelle entrée plus accueillante pour nos visiteurs, explique Éric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza. L’entrée de cette ancienne abbaye de Cambron, où notre rêve est né, était devenue trop petite pour accueillir encore davantage de visiteurs dans un même temps, avec un confort et un besoin de sécurité plus importants. Mais plus que la résolution de problèmes opérationnels liés à notre fréquentation qui augmente d’année en année, cette nouvelle entrée se veut avant tout un message d’ouverture vers le monde, de respect de toutes les cultures et de toutes les croyances… alors que la porte d’une abbaye cistercienne conservait malgré tout un petit aspect religieux qui ne représentait pas notre envie d’universalité. On voulait un lieu où chacun se sente le bienvenu et partage la même émotion."

Susciter l’émerveillement

Éric Domb a imaginé cette entrée à l’image des plus belles galeries marchandes d’Europe du Nord du XIXe siècle. "Grâce aux extraordinaires talents, à l’inventivité, à l’innovation, à la passion du beau de toutes nos équipes pour susciter l’émerveillement chez nos visiteurs, ajoute le président-fondateur. Toutes ces personnes avec de l’or dans les mains, et de l’or dans la tête, ont permis de créer cette entrée unique au monde, et à l’image de notre propre culture, de la Belgique et de l’Europe !"

Ornée de 98 mosaïques composées pièce par pièce à la main par des artisans syriens et plantée d’arbres, la nouvelle entrée de Pairi Daiza s’articule en trois temps forts et deux portes qui forment un tout et amène le visiteur à l’entrée du Parc dans "l’Oeuf des Mondes" face au Château qui évoque les 12 mondes présents, et à venir, de Pairi Daiza.

©Pairi Daiza

Les visiteurs sont désormais accueillis sur le Golden Clock Square, une place de 1 700 m2. "La vocation de cette nouvelle entrée est aussi de faire comprendre aux visiteurs, dès leur arrivée, le rêve que nous portons, un rêve universel des hommes depuis la nuit de temps, relève Éric Domb. Un rêve d’amour, de tendresse et d’harmonie entre tous les êtres vivants comme le représente l’artiste sculpteur Juan Pedro Escarabajal grâce à l’impressionnante fontaine sur laquelle on retrouve huit humains et vingt-sept animaux."

Sur les murs d’enceinte, les arches sont surplombées de vingt-huit œuvres originales en mosaïque qui évoquent les nombreux voyages d’Éric Domb et les lieux qui l’ont inspiré pour concevoir Pairi Daiza.

©Pairi Daiza

De visiteurs à acteurs: le prolongement du rêve de Pairie Daiza

Vient ensuite la Galerie des Mondes, ce passage de verre et de fer, long de 116 mètres et haute de 16 mètres. Avec ses 62 mosaïques, elle fait traverser le temps et présente les beautés de la nature. On y retrouve également plusieurs espaces de shopping ainsi qu’un espace dédié à la Fondation Pairi Daiza pour inciter les visiteurs à contribuer encore davantage, à un monde meilleur dans lequel des milliers d’espèces animales, dont l’homme fait partie, vivent ensemble en harmonie.

©Pairi Daiza

"Ce Royaume Enchanté des Animaux n’est pas une fin en soi… c’est le début d’uneaventure, ajoute Éric Domb. Ce parc n’est que le cadre de notre véritable rêve, et doit permettre à Pairi Daiza de mener son projet le plus important et laisser s’exprimer son âme en transformant ses plus de 2 millions de visiteurs annuels en acteurs. Et cela en offrant la beauté d’un parc, des animaux, de la nature à nos visiteurs afin que leurs sens touchent leur cœur et qu’ils passent du sentiment d’émerveillement à l’amour. Cet amour va permettre de réduire la distance entre les visiteurs et ce qu’ils observent… se transformant ensuite en compassion. Les visiteurs se rendent ainsi compte que les êtres pour lesquels leur cœur bat souffrent… On veut les inviter à transformer ce sentiment en action et leur donner l’envie de s’engager ! Construire une communauté qui agit avec passion et motivation pour les animaux en danger est le prolongement logique du rêve de Pairi Daiza."

La Fondation au chevet des pandas roux

©Pairi Daiza

Éric Domb en appelle également à davantage de financements pour la préservation des espèces et de la biodiversité dans le monde. "Les budgets consacrés sont dérisoires… si on cumule les moyens des associations comme le WWF, les associationsaméricaines majeures et les jardins zoologiques, on atteint péniblement 2 milliards d’euros par an. C’est insuffisant pour aider les vrais héros que sont les gens qui se battent dans le monde pour sauver les animaux et protéger leur environnement. Pairi Daiza et sa Fondation veulent ainsi, avec toutes les personnes qui partagent le même rêve d’harmonie, amplifier ce montant. Pairi Daiza doit devenir un lieu central où se propage la volonté de préserver les animaux sauvages et de les laisser vivre en paix. Et c’est pour cela que notre Fondation a autant d’importance à nos yeux et que nous souhaitons doubler notre communauté de parrains et de bénévoles."

Après avoir réintroduit une espèce qui était éteinte, les Aras du Spix, dans leur milieu naturel au Brésil, la Fondation Pairi Daiza s’engagera ces prochains mois dans un nouveau projet de restauration de l’habitat du panda roux au Népal.