Centre Sainte-Gertrude à Brugelette: une exposition pour aider les jeunes

Le centre Sainte-Gertrude accompagne des enfants, adolescents et adultes souffrant de handicap. Chaque année, l’institution invite plusieurs jeunes à participer à un camp, en Belgique ou plus loin, qui leur permet, le temps de quelques jours, de s’évader et de quitter l’enceinte de l’établissement. "L’institution essaie chaque année de permettre aux jeunes de profiter de vacances en dehors du centre ; et particulièrement à ceux qui ne rentrent pas régulièrement chez eux ", explique Jonathan Bernard, l’éducateur spécialisé, à l’origine du projet "Islande". "Les deux années de crise sanitaire que nous venons de passer ont rendu nos déplacements difficiles. Les jeunes, qui ont peu quitté le centre ces deux dernières années, en ont plus que jamais besoin. "