1. Encore des absences On notait de nouveau plusieurs absences, jeudi dernier pour cette séance : les échevines Martine Sculier et Johanna Hubeau (LM), le président du CPAS Raoul Rolin (LM), Ginette Renard (BE).

2. Des motions Les mandataires ont unanimement approuvé deux motions. La première afin de soutenir le commerce local, en réclamant des mesures auprès des pouvoirs supérieurs en faveur des "petits commerces" et des indépendants ; telle motion a notamment été votée à Florennes voilà un mois. La deuxième est d’actualité : comme dans d’autres communes, les mandataires de Brugelette ont approuvé un texte en lien avec la Boucle du Hainaut en demandant que l’option de l’enfouissement complet soit analysée en priorité et "en sollicitant la prise en considération de la dévaluation immobilière conséquente au projet, sur les biens, construits ou non, par l’octroi d’indemnités équitables pour les propriétaires" si le projet devait être mis en œuvre.

3. Sortie de l’IMSTAM L’intercommunale d’œuvres médico-sociales des arrondissements de Tournai-Ath-Mouscron et cantons limitrophes (IMSTAM) confirme dans un courrier le retrait de la Commune de Brugelette à la date de juillet 2028, comme d’autres entités et/ou CPAS : Brunehaut, Frasnes, Leuze, Rumes.

4. Des chantiers L’échevin des Travaux, Didier Strebelle (LM), évoque trois dossiers. D’abord, pour le renforcement des fondations et le remplacement partiel de la toiture de Cambron-Casteau, il a fallu relancer l’appel d’offres pour le lot "toiture" (notamment parce qu’on exigeait au départ la réalisation d’une maquette, ce qui entraînait un coût pas forcément couvert). Le marché pour les fondations a été attribué.

Ensuite pour la modification d’une fiche dans le cadre d’un plan PIC/PIMACI (un projet lié à la rénovation de la place d’Attre).

Enfin pour lancer un appel d’offres afin de désigner un auteur de projet dans le cadre de la deuxième phase de rénovation de la place de Brugelette.

5. Le budget Le budget 2023, finalement approuvé le 26 décembre dernier, a été légèrement réformé par la tutelle ; le boni de l’exercice propre est de 147 000€ (au lieu de 103 000 €) et le boni global est d’un peu plus de deux millions € (au lieu de 1,9 million €).

6. Service citoyen Le collège communal avait proposé de souscrire à la motion en faveur d’un service citoyen. Une plateforme tente d’institutionnaliser cette notion. "Le Service Citoyen offre la possibilité aux jeunes de 18 à 25 ans de tous horizons de s’investir pendant six mois, à temps plein, dans des projets utiles à la société tout en bénéficiant de formations civiques, d’une indemnité et d’une assurance." (...) "2023 doit être l’année de l’institutionnalisation du dispositif, via la création d’une loi spécifique pour les jeunes qui s’engagent dans un Service Citoyen universel." Les communes ont été sollicitées afin de promouvoir cette notion à leur niveau. Mireille Gallemaers et Michel Niezen (Les Communaux) ont exprimé beaucoup de réserves et d’incompréhension. Ils ont dit craindre que la Commune soit engagée dans un processus irréversible, avec des débours in fine. Le report de ce point a été sollicité et accepté. Mais le collège communal lui-même ne semblait pas plus convaincu que cela...

7. L’accès de la maison communale Le point avait été reporté à la fin du mois de janvier, à la demande du groupe LC (Les Communaux). Et ce récent jeudi, le rapport d’analyse sur l’accessibilité de la maison communale (aux moins valides singulièrement) a de nouveau fait l’objet de discussions tatillonnes et formelles entre les membres du groupe LC et la présidente de la commission, Isabelle Liégeois (Brugelette Ensemble). Fallait-il préalablement présenter le rapport aux membres de la commission, puis au conseil ? Le débat a inévitablement glissé sur des considérations déjà pratiques, en lien avec le fond du dossier (la maison communale n’est pas accessible au plus grand nombre et il n’est pas aisé d’y remédier). Avec un autre report à la clé.