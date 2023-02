Accès nord au Parc Pairi Daiza : "oui, mais..."

On connaît ce tracé : depuis le Parc, il longe le Chemin Royal au nord, puis le bois de la Provision ; il rejoint la N523 peu après le chemin de l’Arcamp ; il suit donc le tracé de la N523 à la hauteur de Gondregnies ; face à la rue Haute, la route revient en site neuf (by-pass) pour rejoindre le chemin de Silly dans sa jonction avec la N57.

"Comme cela a été mentionné lors de cette réunion de travail, l’ensemble du projet comprend les éléments suivants qui seront réalisés en une seule phase: la réalisation du contournement nord de Gages y compris les aménagements pour modes actifs; la réfection de la portion de la N523 concernée par le trafic des visiteurs du parc; la réalisation du “by-pass de Mauvinage”."

"En outre, nous avons bien noté les demandes suivantes: la participation de la commune de Silly dans l’enquête publique; la demande de la commune de Silly pour la réalisation d’une étude de mobilité; la prise en compte des remarques de la commune de Lens pour le giratoire de la rue des Deux Bonniers."

"Afin que mon administration puisse poursuivre sereinement l’étude du dossier, je vous invite à me transmettre, dans le mois à dater de la présente, votre accord sur le tracé proposé."

Un "oui, mais" ?

Le point a été inscrit en urgence à l’ordre du jour du conseil communal de Brugelette, ce jeudi soir.

Certains ont regretté de devoir se prononcer en urgence alors que le dossier traîne depuis des mois (comme Kevin Thys d’Ecolo, Isabelle Liégeois ou Géry Paternotte de BE). À l’inverse, Michel Niezen (LC) souhaitait un positionnement rapide, avec quelques remarques à la clé ( "ce dossier, on le connaît depuis longtemps quand même..."). Lesquelles ? Une attention pour les cyclistes, l’éloignement éventuel d’une maison le long de la N523, la coupure (à éviter) du chemin de la Provision, l’écart (à éviter) avec la lisière du bois, la protection de la faune entre la route et le bois, le maintien de liaisons entre les villages.

Il a finalement été convenu d’organiser une réunion informelle des mandataires dans quelques jours afin de structurer une réponse motivée.

Ath et Silly : OK, mais

Et les autres communes ? La Ville d’Ath n’a pas encore renvoyé sa réponse officielle. "Nous n’avons pas de remarques à ce stade car elles ont déjà été intégrées" note le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS). Ces points d’attention visent notamment à éviter un "retour" vers Gibecq (chemin de l’Arcamp) ou encore à étudier attentivement le carrefour entre la N57 et la N7 à Ghislenghien (pour éviter la traversée de Ghislenghien).

La Commune de Silly avait déjà exprimé des "exigences" (by-pass surtout). Elle peut sans doute s’accommoder du projet sur la table, mais avec plusieurs points d’attention : la réfection de la N523 jusqu’à la N57, le raccordement du by-pass avec la N57 davantage vers le pont du TGV (pour éviter d’être au sommet d’une côte) et un engagement à ne pas prolonger, à plus long terme, une route entre Ghislenghien et Hellebecq vers l’A8 (depuis la N7), comme cela avait déjà été envisagé voilà quelques années.

Des riverains inquiets et mécontents

Sur le terrain cependant, le projet ne recueille pas vraiment une adhésion totale. Les riverains sont partagés, en fonction de leur situation personnelle. Ainsi, ce vendredi avant-midi, des riverains (de Gondregnies notamment) avaient manifestement décidé de se mobiliser pour exprimer leur refus du projet. Leurs arguments ? La nouvelle route constituera une nouvelle atteinte à la nature, déplacera sans doute les problèmes, engendrera des difficultés de circulation (notamment aux points de croisement avec la N523 et la N57) et pourrait être un "appel" pour le tracé de la Boucle du Hainaut.

On le comprend bien : l’amélioration de la mobilité routière (vers le nord ici) autour de Pairi Daiza ne risque pas de se concrétiser à court terme. D’ici la construction éventuelle d’une nouvelle voirie, des millions de visiteurs auront franchi les (nouvelles) portes du Parc de Cambron-Casteau. Et cela alors que les décideurs politiques wallons sont constamment restés sourds aux interpellations des communes voisines et des riverains.