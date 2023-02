Le bourgmestre a failli perdre sa majorité dans cette commune du Val de Dendre!

Le 28 janvier 2021, dans un long débat houleux relatif au site Lucas, le bourgmestre André Desmarlières lançait : "Didier Strebelle est occupé à faire au bourgmestre un procès d’intention. Un procès d’intention, pourquoi? Parce qu’il souhaite prendre sa place."

Pas de majorité pour un nouveau pacte

Les relations ne se sont manifestement pas améliorées depuis lors entre les deux hommes (entre les "clans"), mais aucune démarche concrète n’a été effectuée pour modifier le pacte de majorité et les rapports de force au sein de l’assemblée communale. Du moins jusqu’il y a quelques semaines, selon certaines informations qui nous sont parvenues. M. Strebelle, avec l’appui de Mme Hubaux, a (enfin) envisagé le dépôt d’une motion de défiance à l’égard de l’actuel collège, de M. Desmarlières et de Mme Sculier en particulier. Avec évidemment un nouveau pacte de majorité à la clé, avec le groupe Brugelette Ensemble (BE) d’Isabelle Liégeois, Ginette Renard et Géry Paternotte.

Encore fallait-il persuader une majorité (quatre sur sept) de membres du groupe LM. Ce fut manifestement l’obstacle déterminant : M. Strebelle n’a pu convaincre deux autres mandataires LM (en plus de Mme Hubaux) de soutenir le changement de majorité ; parmi Nadia Brohée, Véronique Facq et Julien Rassart, au moins deux conseillers ont apparemment opté pour le statu-quo et le soutien au bourgmestre actuel donc. Définitivement ?

Notons qu’une motion de défiance à l’égard du collège ne peut plus être déposée après le 30 juin de l’année qui précède les élections (après le 30 juin prochain donc).

"L’ambiance est très mauvaise"

Didier Strebelle confirme le scénario envisagé. "C’est vrai" dit-il. "L’ambiance est très mauvaise au sein du collège communal ; ce n’est plus possible de travailler dans ces conditions. Je vais aux réunions du collège avec des pieds de plomb." M. Strebelle estime qu’une nouvelle dynamique aurait pu être créée pour terminer la mandature.

Cette tentative laissera-t-elle des traces dans la majorité ? Pas forcément, dans la mesure où l’ambiance y était déjà plutôt délétère. "Cela ne pourrait être pire" glisse M. Strebelle.

"Il est vrai que l’ambiance n’est pas au beau fixe et cela remonte à un certain temps" reconnaît de son côté le bourgmestre André Desmarlières qui a évidemment été averti des desseins de M. Strebelle (lequel aurait ceint l’écharpe maïorale). "Que ceux qui ont des choses à me reprocher, qu’ils soient mandataires ou membres du personnel, qu’ils viennent me voir. Je suis prêt à discuter et à me remettre en question. Peut-être me reproche-t-on notamment d’être trop exigeant avec le personnel communal ?"

M. Desmarlières estime cependant que le travail peut se poursuivre au sein du collège actuel. "Même dans telle ambiance qui n’est pas bonne, la plupart des dossiers sont toujours acceptés ; il n’y a pas de difficulté majeure pour les gros dossiers."

Pas de "vengeance" ?

La tentative avortée de changement de majorité pourrait-elle inciter le bourgmestre lui-même à dénoncer le pacte de majorité et trouver d’autres partenaires ? "Personnellement, je ne le proposerai pas, mais je devrais en discuter avec les autres membres de la liste. Je ne suis pas tenté par ce scénario sauf si d’autres m’y encouragent." Et encore devrait-il trouver trois autres mandataires pour former une majorité, en partant du principe que le groupe BE ne pourrait pas être ce partenaire.

2024, c’est demain

André Desmarlières achève son 3e mandat. Il n’aura pas été un long fleuve tranquille et il ne l’incitera peut-être pas à aider (une dernière fois) ses actuels co-listiers (ou partie d’entre) lors du scrutin 2024, en "poussant" la liste par exemple.

"Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire en 2024" dit M. Strebelle. "Mais il est vrai que je m’entends bien avec Isabelle Liégeois et Géry Paternotte..."

Voilà certainement l’ossature d’une (première) liste pour le rendez-vous du 13 octobre 2024 à Brugelette.