PHOTOS-VIDEOS | Pairi Daiza se dote d’une entrée majestueuse pour l’accueil de ses visiteurs, dès ce samedi

©BELGA

"Cette nouvelle entrée incarne bien plus que la résolution de problèmes opérationnels liés à notre fréquentation qui augmente d’année en année (NDLR: plus de 2 millions de visiteurs en 2022), relève Éric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza. Bien entendu, elle permettra d’accueillir davantage de visiteurs dans un même temps, avec un confort et un besoin de sécurité plus importants. Mais la vocation de cette nouvelle entrée est de faire comprendre aux visiteurs, dès leur arrivée, le rêve que nous portons, un rêve universel des hommes depuis la nuit de temps. Un rêve d’amour, de tendresse et d’harmonie entre tous les êtres vivants."

La Galerie des Mondes, longue de 116 mètres et haute de 16 mètres, couverte de verre et inspirée des plus belles galeries marchandes du XIXe siècle, se veut ainsi un témoignage de la consolidation de la vocation de Pairi Daiza: susciter une attitude plus protectrice des hommes vis-à-vis du vivant par le biais de l’émerveillement, de l’amour et de la compassion.

De nombreux artisans locaux, et d’ailleurs, ont mis à profit leur savoir-faire pour son édification. "Ornée de 98 mosaïques composées pièce par pièce à la main par des artisans syriens et plantée d’arbres, la nouvelle entrée de Pairi Daiza vous fait traverser le temps et présente les beautés de la nature. Elle s’articule en trois temps forts et deux portes qui forment un tout et amène le visiteur à l’entrée du Parc dans “l’Oeuf des Mondes” face au Château, et qui évoque les 12 mondes présents et à venir de Pairi Daiza."

Dans la galerie y retrouve également plusieurs espaces de shopping ainsi qu’un espace dédié à la Fondation Pairi Daiza pour inciter les visiteurs à contribuer encore, à un monde meilleur dans lequel des milliers d’espèces animales, dont l’homme fait partie, vivent ensemble en harmonie.