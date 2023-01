Brugelette: Pas de précision quant au tracé de la route "Pairi Daiza"

Les mandataires locaux l’attendaient comme le messie, et pourtant il n’en sera rien… La Direction des Routes de Mons aurait dû présenter, ce jeudi soir en Conseil communal, le tracé de la nouvelle route vers le parc Pairi Daiza, mais il n’a finalement pas pu venir. "Nous avons reçu un courrier de Vincent Platiaux, de la Direction des Routes de Mons, qui nous a informés que sa hiérarchie ne souhaitait plus qu’il assiste à notre séance du Conseil communal ", a indiqué le bourgmestre André Desmarlières. "Nous avons donc pris la décision de transmettre aux conseillers le procès-verbal de la dernière réunion organisée par le SPW, en présence du cabinet du ministre Henry et des Communes concernées par le projet. Mais pour l’heure, nous n’avons aucune précision quant au tracé de cette nouvelle route, si ce n’est un trait tracé à la va-vite sur une feuille. La Commune n’a reçu aucun plan officiel de la part du SPW."