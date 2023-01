Accès nord de Pairi Daiza : feu vert pour le contournement de Gages par l’est

Cette décision avait renvoyé automatiquement le projet de nouvelle route (accès nord vers le parc) à la case "départ" et il avait fallu plusieurs mois d’attente avant de relancer une réflexion avec les communes concernées. Il y eut même un faux départ puisque la Commune de Silly fut oubliée à la première réunion.

Un by-pass vers la N57

Les interlocuteurs silliens souhaitaient justement obtenir des apaisements et des garanties si la "nouvelle" proposition se confirmait, à savoir un accès passant à l’est du village de Gages avant de rejoindre la N523. Les Silliens proposaient un "by-pass" afin de soulager le carrefour entre la N523 et la N57 (près du "Vieux Moulin", Mauvinage). Leur crainte était de voir les automobilistes traverser le village sillien.

Des garanties semblent avoir été fournies aujourd’hui, avec un accord trouvé cette semaine comme le ministre Henry (Écolo) l’a expliqué ce mercredi au député Jean-Luc Crucke (MR).

"Pouvez-vous confirmer qu’il y a un accord complet?" a demandé M. Crucke. "Vous auriez mis 15 millions € sur la table. Ce n’est pas rien, mais tant mieux aussi pour la région et pour les investissements."

Le ministre Henry a confirmé, en ajoutant aussi "un renforcement au niveau des modes actifs au départ de la gare de Cambron-Casteau",

"Nous avons retravaillé sur une alternative qui était un contournement limité, mais en un seul tracé qui a été budgété déjà par le Gouvernement au mois de décembre et dont nous avons affiné ici les contours, à savoir le contournement nord de Gages, la réfection de la RN523 et le by-pass de Mauvinage. Tout cela doit maintenant être confirmé par les communes, mais c’est effectivement une solution d’ensemble qui est ainsi sur la table."

Encore des inconnues

Le ministre évoque un "contournement nord de Gages", mais c’est plus précisément un accès nord de Pairi Daiza avec le contournement de Gages par l’est, le long du Bois de la Provision. Le projet suit un peu la N523 avant de "couper" vers la N57, derrière le nouveau commissariat de police. Reste à voir, notamment, si un aménagement sera prévu au carrefour N7-N57 à Ghislenghien. Et si le fameux projet de "gare TGV" reste dans les cartons.

Le contournement à l’est de Gages est évoqué depuis pas mal d’années (avant même le scénario de N56bis) et il a toujours été soutenu par une majorité de riverains de Gages, un village martyr sur la route du parc animalier.

Les conditions de Silly

La Commune de Silly conditionnait logiquement son accord à quatre conditions, apparemment remplies aujourd’hui, comme le souligne l’échevine Violaine Herbaux (MR) : 1. réaliser le contournement ET le by-pass en même temps (Silly redoutait une "promesse" et puis une volte-face comme pour la N56 à Lessines où est apparue l’impasse Henry) ; 2. remettre en état la N523 ; 3. impliquer Silly dans l’enquête publique liée au permis ; 4. réaliser une étude de mobilité sérieuse. "On a de toute façon le temps d’effectuer telle étude car on en a encore pour quelques années avant de voir la route" note Mme Herbaux.

Et il y a déjà pas mal d’années en effet que les décideurs wallons abandonnent à leur sort les communes autour du parc animalier de Cambron.