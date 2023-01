Cérémonie des voeux à Brugelette: "Une année compliquée mais des résultats concluants"

L’échevine a décidé de laisser parler son cœur: "je n’ai rien préparé ; je préfère la spontanéité ", affirmait-elle quelques minutes avant son discours. À plusieurs reprises, Johanna Hubeau a exprimé sa fierté vis-à-vis des collaborateurs communaux: "Cela fait 4 ans que je travaille avec vous et je peux vous dire que je suis fière de votre travail. Je n’ai rien à redire… Continuez à travailler de la même manière et essayez de rester soudés, car c’est important. C’est parfois compliqué de tous s’entendre mais en discutant et en essayant de trouver des solutions, il y a moyen de rester soudés et d’avancer."

Karolina Kowalska, la directrice générale, a ensuite pris le relais dans un discours préparé, mais empreint de beaucoup d’émotions. Elle a fait le point sur l’année écoulée et évoqué les perspectives de l’année 2023. "L’année 2022 nous a permis d’avancer sur de nombreux projets, mais aussi d’engager de nouveaux collaborateurs et d’en voir évoluer d’autres, " a-t-elle indiqué. "Le renforcement de notre service Finance a permis de redéfinir le partage des missions qui sont dévolues aux uns et aux autres et ce, sous la bienveillance de notre nouveau receveur régional. Grâce à sa collaboration, les finances sont sous monitoring, durant cette période économique difficile."

2022 a aussi vu naître une nouvelle page Facebook, ainsi qu’un site Web plus moderne. "Notre page Facebook a permis de donner plus de visibilité aux actions, missions et collaborations communales. Cette dynamique régulière repose sur le travail de toute une équipe. En parallèle, nous avons eu l’occasion d’inaugurer le nouveau site de la commune qui permet de moderniser notre communication externe et l’image de notre commune."

« Des efforts »

"Je voudrais remercier ceux qui ont fait preuve de polyvalence en acceptant d’autres fonctions que les leurs et qui ont permis de pallier les nombreuses absences auxquelles nous avons dû faire face en 2022 ", a ajouté Karolina Kowalska. "Maintes fois, il a fallu jouer au jeu des chaises musicales, ce qui a parfois été déstabilisant pour les principaux concernés. Mais reconnaissons que le résultat de ces efforts a été payant, car nos missions de service public ont pu être poursuivies sans interruption."

Des projets ambitieux s’annoncent pour 2023 ; la DG en a présenté quatre: la rénovation de la Grand-Place, la rénovation énergétique et globale des Écuries du Parc, la réhabilitation de l’ancienne école de Gages et la réfection de la rue Raoul Nachez. "Ces projets seront subventionnés par les pouvoirs subsidiants, ce qui traduit un travail de grande qualité mené par les services communaux en charge de ces dossiers." Enfin, Karolina Kowalska a évoqué, non sans émotion, le départ de certains collaborateurs. "J’ai été très touchée par tous les efforts que vous avez fournis dans votre travail cette année, alors que nous avons connu pas mal de perturbations. "