Près de 4 millions d'euros d'investissements prévus en 2023 à Brugelette

Outre les procès-verbaux des séances précédentes (dont le vote a d’ailleurs été reporté), seul un point relatif au budget aurait dû figurer à l’ordre du jour. Mais Michel Niezen, conseiller de l’opposition LC, a souhaité en ajouter trois autres. Ceux-ci portaient sur l’installation d’un tunnel sous-voies sous la gare de Brugelette, la réduction de l’IPP de 8.5% à 8.4% et la transformation d’un ancien bureau de l’Hôtel communal en un local d’état civil pour les personnes à mobilité réduite. À la majorité, l’ajout de ces points n’a pas été approuvé, ce qui a suscité le courroux du conseiller communal, qui a menacé "d’entamer un recours auprès du Ministre et de déposer plainte pour l’inactivité de la Commune".

De gros investissements

Si le budget ordinaire avait été approuvé par la majorité le 15 décembre dernier (il se solde par un boni de 103 274 €), les conseillers ont malgré tout dû se repositionner sur celui-ci: "La tutelle nous impose l’annulation de notre dernière décision qui approuvait uniquement le budget ordinaire", précise le bourgmestre André Desmarlières. "Il nous faut un vote commun pour l’ensemble du budget." Lors de sa présentation, Didier Strebelle, le 1er échevin s’est concentré sur le budget extraordinaire, où une seule modification a pu être observée. "Nous avons simplement supprimé les 25 000 € d’honoraires prévus pour les travaux de la chapelle des Carmes."

3 944 568 € d’investissements sont prévus à l’extraordinaire ; le budget 2023 se solde par un mali de 559 443 €. "Sur les 3 944 568 € prévus au budget extraordinaire, environ 3 805 000 € seront issus de subsides ", a précisé l’échevin, après avoir cité quelques projets. "709 108 € sont prévus pour la rénovation énergétique des bâtiments ; nous recevrons 567 286 € de subsides, soit 80%. Pour la seconde phase de la rénovation de la Grand-Place, un subside de 500 000 € est prévu, sur environ 600 000 € de travaux. Pour la réhabilitation du pôle de Gages en une maison de village et deux logements, 1114 689 € de travaux sont prévus ; ils seront subsidiés à hauteur de 66%. La part communale s’élèvera donc à 379 693 €."

Parmi les travaux non subsidiés figurent notamment la rénovation de la place d’Attre (80 000 €), l’entretien des voiries et le rabaissement des trottoirs (50 000 €), la stabilisation de la rue de la Crampe à Cambron (60 000 €), l’installation d’une plaine de jeux à Attre (15 000 €) ou encore l’aménagement des logements à la rue des Déportés (23 166 €).

Enfin, 40 000 € sont prévus pour l’installation de deux PAV, 20 000 € pour l’achat de matériel varié, 25 000 € pour l’achat d’une camionnette pour le fossoyeur ou encore 30 000 € pour du mobilier à la cure d’Attre.

« Droit dans le mur »

Michel Niezen (LC) a exprimé des craintes quant à l’avenir de la petite commune. "Si nous votons ce budget, la commune ira droit dans le mur en 2024 ", a-t-il indiqué. "Je pense que ce budget est trop ambitieux par rapport à notre capacité de remboursement."

Isabelle Liégeois (BE) a, une nouvelle fois, regretté "qu’aucun budget ne soit prévu pour la rénovation de la rue Tour Vignoux". "J’avais également demandé que l’enveloppe des travaux soit revue pour le pôle de Gages, afin de diminuer les montants, mais cela n’a pas été fait." Pour le bourgmestre André Desmarlières, "une commune qui n’investit pas est une commune qui se meurt ".

Le budget 2023 a (enfin) été approuvé à six "pour" et quatre "non" (BE et LC).