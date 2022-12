Contribution financière à l'Envol: les inquiétudes de l'opposition brugelettoise

Isabelle Liégeois (Brugelette ensemble) est heureuse du soutien apporté par la Commune de Brugelette envers le centre culturel. "Je suis contente de voir que Brugelette continue de soutenir son centre culturel ", a indiqué l’élue de l’opposition. "Par contre, nous avons vu que Chièvres allait diminuer sa participation financière pendant au minimum deux ans. Je voudrais savoir ce que le Collège de Brugelette a négocié en compensation de cette diminution ?"

La Ville de Chièvres qui connaît des difficultés financières, accordait jusqu’alors une aide directe de 54 000 € au centre culturel. Elle a récemment diminué ce montant de 24 000 € (il reste donc 30 000 €), mais à, en contrepartie, gonflé le montant de son aide indirecte.

Le bourgmestre André Desmarlières a indiqué avoir pris contact avec la Ville voisine. "Nous avons eu une réunion le 14 novembre avec le Collège communal de Chièvres et la Fédération Wallonie-Bruxelles", a expliqué le bourgmestre André Desmarlières. "Lors de cette réunion, l’échevine des Finances de Chièvres nous a indiqué que leur budget était en difficulté et qu’ils allaient recevoir une augmentation de 70 000 € de l’impôt des personnes physiques. Ce montant nous a saisis, car chez nous, on parle d’une enveloppe de 300 000 €. Les receveurs des deux communes se sont entendus, et une erreur a été remarquée: il manquait, semble-t-il un zéro ; Chièvres devrait donc bénéficier de 700 000 €, plutôt que de 70 000 €." Le Collège communal brugelettois a donc contacté son homologue chiévrois par courrier, le 19 novembre. Dans cette lettre, le Collège indique: "Nous avons appris que la Ville de Chièvres allait bénéficier d’une enveloppe de 700 000 € de l’impôt des personnes physiques au lieu des 70 000 € annoncés lors de notre réunion du 14 novembre. Suite à cette information, nous souhaitons que la Ville de Chièvres revoie sa contribution financière en aides directes pour le centre culturel l’Envol. Si votre Conseil communal s’est déjà positionné sur une diminution du montant, pourriez vous le solliciter à nouveau en rapport avec l’évolution de votre situation financière qui devient plus favorable. Votre réponse nous permettra de nous positionner définitivement sur notre propre contribution."

« Pas de réponse »

Jeudi soir, le courrier restait encore sans réponse. "Nous, nous attendons qu’ils se positionnent. Mais il est évident que si nous continuons à maintenir notre contribution de 25 000 € et que Chièvres diminue la sienne, nous devrions avoir un maximum d’activités sur notre entité. Mais pour l’instant, nous n’en sommes pas là. "

Michel Niezen (Les Communaux), s’est inquiété de la survie du centre culturel. "Est-ce qu’avec cette diminution de contribution, le centre peut continuer à vivre ?", s’est-il interrogé. Le Collège s’est voulu rassurant: "Étant donné que Chièvres a gonflé ses aides indirectes, lorsque l’on additionne ce montant à celui des aides directes, la contribution votée initialement reste presque la même. La responsable de l’Envol nous a confié qu’ils pouvaient survivre comme ça pour l’instant." Rappelons que le montant alloué au centre culturel par Commune est fixé sur base du nombre d’habitants, selon une clé de répartition un tiers (Brugelette)/ deux tiers ( Chièvres).

Les élus locaux ont approuvé à l’unanimité la contribution financière de Brugelette. "Ce n’est pas dans notre intérêt de la diminuer aussi, car cela mettrait sans doute en péril l’existence du centre culturel ", a conclu le bourgmestre.