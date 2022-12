Le budget "extraordinaire" refusé par l'opposition à Brugelette

Au service ordinaire, le montant des recettes s’élève à 6 119 200 €, tandis que celui des dépenses est de 6 015 926 €. Le budget 2023 affiche donc un boni de 103 274 € à l’ordinaire. "Le traitement du personnel communal représente environ 45% de nos dépenses", a précisé le bourgmestre. "La dotation à la zone de police a augmenté de 4 000 € par rapport à 2022, avec un montant prévu de 392 264 €. Cette légère augmentation est bien maîtrisée. Même chose pour la zone de secours, qui voit sa dotation augmenter de 11 000 € par rapport à 2022, avec 153 625 € prévus au budget."

Michel Niezen (LC) et Isabelle Liégeois (BE) se sont inquiétés des nombreuses hausses des dépenses qui touchent plusieurs postes, et notamment celui du personnel communal. "Les indexations ne peuvent pas justifier une telle augmentation", a indiqué Isabelle Liégeois. "Est-ce que vous avez prévu des engagements de personnel en 2023 ?" Le bourgmestre a indiqué que la Commune réfléchissait à "l’engagement d’un directeur financier commun avec le CPAS", mais aussi que les prochaines indexations avaient été prises en compte lors de l’élaboration du budget 2023 (quatre en 2023). La Directrice générale Karolina Kowalska a en outre précisé "qu’il y avait une énorme différence entre ce qui était budgétisé et ce qui est véritablement payé au compte". "Beaucoup de membres du personnel sont soit en maladie, soit ont diminué leur temps de travail. Nous devons prévoir des montants au cas où ils reviennent à temps plein, mais aussi pour faire face aux indexations. "

L’extraordinaire refusé

Le budget extraordinaire se solde quant à lui par un mali de 584 443 €. 3 956 297 € d’investissements sont prévus en 2023, dont 1 144 689 € pour le logement et l’urbanisme, 967 082 € pour les voiries, 841 108 € pour l’éducation populaire et les arts et 673 166 € pour le patrimoine privé.

Des montants d’honoraires ont été inscrits au budget extraordinaire pour la réalisation de futurs travaux. Pour la maison de village de Gages, le montant initial des rénovations fixé à 396000€ en 2016, est aujourd’hui passé à 1 114 000 € (dont 400 000 € à charge de la Commune). Michel Niezen (LC) préférerait "vendre ce bâtiment à un promoteur, avec la condition qu’il mette une salle à disposition des habitants". "On a l’impression que la Commune vit sans se rendre compte des crises actuelles ", regrette-t-il. "Il faudrait revoir ce projet à la baisse ", estime Isabelle Liégeois (BE).

D’autres montants d’honoraires ont également été inscrits: pour la rénovation du pont du Passe-tout-Outre à Attre ou de la Chapelle des Carmes (un projet qui divise la majorité). Mais aussi pour la création d’un pôle sportif à Brugelette, sans qu’aucun projet ne soit pour autant mis sur les rails ; un point qui a suscité le questionnement des élus BE.

Brugelette Ensemble, Écolo et Les Communaux se sont ainsi opposés au budget extraordinaire ; la minorité étant, ce jeudi, en supériorité numérique (Martine Sculier, Nadia Brohée et Véronique Facq étaient absentes) celui-ci est donc refusé et devra être revoté. Cette décision a provoqué la colère de la majorité. "Vous paralysez l’administration ", s’est exclamé le bourgmestre. "Nous allons devoir refaire une convocation, la semaine prochaine." Une remarque qui a eu du mal à passer pour l’opposition. "Ce n’est pas la faute de la minorité, si les élus de la majorité sont absents aujourd’hui", a indiqué Géry Paternotte (BE).

Un (dernier ?) Conseil devrait donc se réunir, jeudi ou vendredi prochain…