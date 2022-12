Jenlisisters: un concert de Noël enchanteur à Attre

"Have Yourself a Merry Little Christmas, Carol of the Bell, Stille Nacht…": ces deux musiciennes de talent invitent le public à redécouvrir les grandes musiques classiques de Noël, le tout dans une ambiance féerique pour terminer l’année en douceur.

Toutes deux diplômées du Conservatoire Royal de Bruxelles, du "Conservatory of Music and Drama of Dublin" pour Mathilde et du Conservatoire "Giuseppe Verdi di Milano" pour Héloïse, les deux sœurs élargissent les limites de leurs instruments. Elles explorent différents styles de musique et différentes techniques de jeu donnant à chaque représentation, aussi intimiste soit-elle, la dimension d’un spectacle de grande envergure.

Par leur complicité familiale unique, elles font de chaque concert un moment magique et riche en émotions, qui prend, pour le public, la forme d’un voyage dans l’espace et dans le temps. Un voyage auquel le centre culturel L’Envol convie les amateurs de musique et les curieux dans un cadre inattendu: celui de l’église d’Attre.

Infos et réservations: reservation@cclenvol.be ; 068.65.75.82 ; www.cclenvol.be