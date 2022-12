Un calendrier de l'avent inversé à la Maison de jeunes les Chardons à Brugelette

Cette idée originale émane de Justine Vandeaule, l’une des animatrices. "Tous les jours jusqu’au 24 décembre, via notre page Facebook, le public découvre le produit qu’il peut venir offrir: nous avons eu des pâtes et du riz, du savon, du déodorant, mais aussi un mot doux. L’idée est de recevoir des produits de première nécessité, mais pas uniquement. Nous voulons aussi apporter un peu de baume au cœur aux personnes qui recevront les dons. Ceux-ci sont rassemblés dans des boîtes qui sont décorées et emballées par nos jeunes. "

Lorsque les 24 cases du calendrier de l’avent seront ouvertes et que tous les dons seront reçus, les boîtes seront offertes à l’association Saint-Vincent de Paul qui distribue chaque semaine des colis alimentaires aux plus démunis d’Ath, Chièvres et Brugelette. "C’est une petite action qui ne nous coûte rien et qui pourtant peut apporter des sourires sur les visages ; c’est ce qui nous fait plaisir."

L’opération est lancée sur la page Facebook de la Maison de Jeunes: Mj Les Chardons. Tous les jours, une nouvelle case du calendrier révèle le produit à apporter ; celui-ci peut être déposé directement à la Maison de jeunes (chemin du Cadet à Brugelette).