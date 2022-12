Pétanque: un (trop) gros coût pour la Commune de Brugelette?

Jeudi, lors de la dernière réunion publique, la conseillère de l’opposition a réitéré sa remarque en présence de l’échevine des Sports. "Je trouve qu’organiser un tournoi sportif en faveur des habitants est une superbe idée", a-t-elle indiqué. "Mais lorsque j’ai appris qu’il n’y avait pas de participants de notre Commune, je me suis posée quelques questions. Pourquoi organiser un tournoi de pétanque le même jour qu’une compétition du club local, alors que l’échevine était vice-présidente de ce club ? L’activité a en plus engendré des dépenses non planifiées au budget: près de 1000€ de déficit et la mobilisation de dix membres du personnel un dimanche, ce qui équivaut à 20 jours de travail."

« Initier les Brugelettois à ma passion »

Johanna Hubeau explique avoir voulu "organiser un tournoi de pétanque pour faire connaître ce sport aux Brugelettois et les initier à ma passion ". "Nous n’avons eu que deux participants brugelettois, c’est vrai. Mais d’autres sont restés l’après-midi pour boire un verre. L’ambiance était d’ailleurs très conviviale."

Pour mettre son événement sur pied, l’échevine des Sports pensait demander de l’aide à des bénévoles "mais je trouvais cela mal placé vis-à-vis des Brugelettois. " "J’ai donc demandé au Collège si je pouvais faire appel à du personnel communal. Un appel a été lancé et certains se sont manifestés. L’organisation a pris quelques heures, c’est vrai. Cela a eu un coût, mais pas de 1000€. Nous avons eu un déficit de 722,15 €. D’autres dépenses ont été faites en pure perte au niveau de la Commune, et l’on n’en fait pas un débat. "

Par rapport aux heures supplémentaires prestées par le personnel communal, l’échevine préfère "voir les choses positivement ". "Je me dis que le pot de notre personnel est plus fourni, au cas où ils ont un enfant malade. "

Enfin, concernant la date du tournoi qui coïncidait avec une compétition du "club de pétanque" de Brugelettois, l’échevine affirme "ne pas avoir voulu empiéter sur leur activité". "Je n’avais pas connaissance que cette date était déjà prise. Si vous estimez que j’ai commis une erreur, je m’en excuse. Ce sera une bonne leçon pour l’année prochaine. Si je dois encore organiser ce type d’événement, je ferai appel à un partenaire extérieur, plus à la Commune. "

« Pas le bon débat »

Isabelle Liégeois estime que l’échevine des Sports "se trompe de débat".

"Comme je l’ai dit: nous trouvons que l’organisation d’un tournoi sportif par la Commune est une bonne idée. Nous regrettons juste la date choisie et l’appel aux ouvriers communaux qui a été fait."

Michel Niezen (LC) considère quant à lui qu’il "faut tirer les leçons et être plus vigilent sur les dépenses ".