Un salon à Brugelette pour mieux gérer l’au-delà de l’école spécialisée

Réponse à une demande

"Une première édition a eu lieu voilà trois ans, et elle avait recueilli un beau succès" indique Séverine Sautriaux, la directrice de l’Institut. "Mais le Covid a évidemment perturbé l’organisation de tels rassemblements. Il existait cependant une demande, notamment de la part de parents qui se sentent un peu démunis par rapport au fonctionnement de services après l’école. Nous avons donc décidé d’être un peu un maillon entre l’école et l’après-école, et d’organiser ce salon afin de présenter les services qui existent quand les jeunes quittent l’école, mais également les services extrascolaires qui peuvent déjà les accompagner maintenant durant la scolarité des enfants, et leur offrir un peu de répit par exemple."

"Notre école a à cœur de préparer les jeunes à leur insertion sociale et professionnelle" a rappelé la directrice aux participant(e)s. "Nous y travaillons quotidiennement notamment via nos axes pédagogiques qui sont le travail de la communication, de la socialisation, de l’autonomie ; à travers des actions citoyennes visant à préparer nos jeunes à devenir des citoyens responsables, respectueux et actifs ; à travers des stages en centre de jour, en entreprises de travail adapté, en entreprises ; des ateliers organisés par le CPAS d’Ath."

"Il reste encore de nombreux services méconnus des familles. Nous savons combien il est difficile pour les familles de savoir vers qui se tourner, quelles démarches entreprendre lorsque la scolarité de l’enfant se termine." Ou encore pendant leur scolarité.

Ces services tournent par exemple autour de l’aide à l’emploi, l’aide à la vie quotidienne, l’accueil et les activités de jour, l’hébergement, la scolarité et la formation, les aides financières, la promotion de la santé.

L’institut secondaire Sainte-Gertrude accueille 240 élèves.

Des parcours différents après la scolarité

Au sortir de leur scolarité dans un établissement comme l’institut Sainte-Gertrude, les adolescent(e)s peuvent avoir des parcours différents en fonction de leur handicap.

Celles et ceux qui ont suivi un enseignement de forme 1 (formation sociale rendant possible l’insertion en milieu de vie protégé) s’orientent vers un centre de jour.

Les élèves de forme 2 (formation poursuivant l’insertion en milieu de vie/et ou travail protégé), s’ils ont cette capacité et s’ils ont pu s’entraîner pendant des stages dans des entreprises de travail adapté pourront y poursuivre leur parcours (pour d’autres ce sera aussi le centre de jour).

Pour les élèves de forme 3 (formation visant l’insertion socioprofessionnelle), la finalité est d’aller travailler entreprise, et il y a donc des stages à partir de la deuxième phase, lesquels sont accentués en troisième phase afin de s’assurer qu’ils sont aptes à entrer dans le monde du travail.