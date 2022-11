Légère diminution de la taxe "poubelle" à Brugelette

Lors de la séance publique, il était également question pour les élus locaux d’approuver une série de points relatifs aux déchets pour l’exercice 2023. Une légère diminution du montant de la taxe communale pour le traitement des déchets est observée: "L’an dernier, on nous a reprochés de ne pas faire de distinction entre les ménages composés de deux et trois personnes", précise Didier Strebelle, le second échevin. "La distinction est faite pour 2023."

Pour les isolés, la taxe s’élève désormais à 90 € (contre 92 € l’an dernier). Pour les ménages de deux personnes, le montant de la taxe passe de 137 € à 115 €, tandis que pour les familles de trois personnes, le montant passe de 137 € à 135 €. Les ménages de quatre personnes et plus devront s’acquitter du montant de 155 € (contre 157 € en 2022). Rien ne change pour les indépendants (et membres de l’Horeca) et seconde résidence, qui devront respectivement payer 145 € et 160 €. Ces montants ont été approuvés à l’unanimité.

Le prix des sacs-poubelle demeure: 0,95€ pour un sac de 30 L, et 2 € pour un sac de 60 L. Écolo et LC se sont abstenus sur ce point. "Je ne comprends pas pourquoi le prix du sac de 30 L est moins cher que celui de 60L", a indiqué Kévin Thijs, conseiller écolo. "Cela revient moins cher d’utiliser deux sacs de 30 L qu’un seul de 60 L. Je ne comprends pas cette logique, alors que notre volonté est de diminuer la quantité de déchets."

Les PAV en expansion

En matière de déchet, chaque Brugelettois coûte 66,85 € à la Commune. Environ 255 000 € sont facturés par Ipalle. En 2021, 70 000 sacs-poubelle ont été vendus, contre 90 000 en 2022 (sur base de prévisions jusqu’à la fin de l’année).

La Commune compte huit points d’apports volontaires (PAV) pour les déchets résiduels sur son territoire et six PAV dédiés aux déchets organiques. "De janvier à août 2022, Ipalle indique avoir collecté 37 tonnes de déchets résiduels et 37 tonnes de déchets organiques dans les PAV ", précise Didier Strebelle. "291 tonnes de déchets ont été collectées en porte à porte. En tout, cela représente 366 tonnes de déchets produits à Brugelette en 8 mois, dont 21% ont été collectés dans les PAV."

Un nouveau point d’apport volontaire devrait être installé près de la Zacc d’Avon les Roches ; un autre est déjà installé (mais pas encore fonctionnel) sur la place du jeu de balle de Mévergnies et deux autres sont prévus pour 2023. En tout, la Commune comptera 18 PAV sur son territoire: 12 résiduels et 6 organiques. "Ce qui est important pour une petite commune comme la nôtre." Le montant de l’ouverture du PAV reste fixé à 1,20 €. L’échevin rappelle par ailleurs que ce service permet une réelle économie pour les ménages.