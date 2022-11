Martine Sculier, échevine à Brugelette : "J'ai aussi le droit d'être malade !"

Martine Sculier a tenu à réagir à ces propos: "J’ai été très étonnée de lire les mots de Marie Leleux ", affirme la seconde échevine. "Marie n’est ni médecin, ni psychiatre. Elle ne connaît pas la cause de mon indisponibilité, contrairement au Collège qui sait de quoi je souffre. Je suis sous certificat médical jusqu’au 31 décembre, mais j’assiste quand même aux réunions de Collège en visio lorsque c’est possible. " L’échevine confie souffrir de problèmes de santé depuis un an. "Ce sont des problèmes qui se sont greffés suite à des soucis personnels. Pour l’instant, j’ai besoin de rester dans mon cocon familial. "

Concernant la rétribution financière qu’elle perçoit, Martine Sculier est claire: "Il me semble que Marie était payée par son patron lorsqu’elle était malade. J’ai également le droit d’être malade. Mon médecin m’a laissé le choix de soit continuer à la Commune, soit faire un pas de côté. Mais j’ai préféré continuer ma mission d’échevine car j’aime ce que je fais. Malheureusement, pour l’instant, je ne peux pas me concentrer sur mon travail au sein de la Commune, car j’ai l’esprit occupé par autre chose. Mais j’entends bien reprendre ma mission prochainement."

La prochaine réunion du Conseil se déroule ce jeudi ; l’échevine confie qu’elle sera absente et "craint que les critiques fusent à nouveau ": "En tant que pharmacienne, je serai de garde durant la nuit de jeudi à vendredi. Le Collège est au courant de mes jours de garde, mais ne compte pas changer le jour du Conseil. Je ne peux malheureusement pas me dédoubler. "