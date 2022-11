Marie Leleux quitte le Conseil communal de Brugelette

Marie Leleux ne regrette rien de ces années au sein du Conseil ; au contraire. "J’ai appris énormément sur la politique communale, sur moi, sur le fait que, même dans une petite commune, il y a des jeux politiques et des avidités personnelles de “pouvoir” qui peuvent pousser des personnes à ne pas tenir une ligne de conduite telle que je la conçois. D’autres ne semblent pas prendre la valeur et la responsabilité du mandat qui leur est confié. Même si cela peut avoir un côté naïf, il faut continuer à croire au changement ; il faut pousser la Commune à être ambitieuse et à ne pas se reposer sur une routine et une manière de faire."

« Fidèle à mes valeurs »

La conseillère écolo est fière du rôle tenu à chaque réunion. "Je suis restée fidèle à mes valeurs et j’ai tout fait pour les défendre." Elle est notamment à l’origine de la retransmission des réunions publiques en direct ; un projet dont elle est particulièrement satisfaite. "Si je ne devais retenir qu’un projet ce serait alors la transparence acquise des conseils à travers leur diffusion en direct et la possibilité de rediffusion. C’était un point essentiel à mes yeux et la période de confinement que nous avons traversée, empêchant tout public d’être présent, a confirmé cette nécessité. Les citoyens sont en droit de voir et d’entendre ce qui se joue dans un Conseil, c’est le fonctionnement de leur Commune qui y est discuté." Marie Leleux encourage dès lors la population brugelettoise à s’intéresser davantage à la politique communale et à se battre pour leurs convictions. "Pendant mon mandat j’ai vu passer plusieurs dossiers qui ont amené des citoyens à se regrouper et à s’élever contre un projet (ELIA, projet immobilier de Mévergnies…) et cela m’a encore davantage boostée car c’est l’essence même de la vie communale selon moi ! La politique a un effet très rébarbatif, et est sujette à de nombreuses critiques mais il est essentiel de s’y intéresser un minimum. Le vote est un droit qui ne doit pas être pris à la légère. Si vous votez de manière réfléchie, vous pouvez venir influer la politique de votre commune."

« Je ne ferme pas de porte »

Au fil des séances, Marie Leleux a "pris goût" à la politique, un milieu que la psychologue n’avait jamais pensé côtoyer un jour. "J’ai pris goût à la possibilité d’aller au front pour défendre les intérêts des citoyens et pour faire entendre d’autres points de vue que ceux qui régissent la commune depuis plusieurs mandats. J’ai appris énormément de choses et je ne regrette pas “d’y être allée”, bien au contraire. Je reste triste de quitter le poste mais je ne ferme pas de porte…"

La conseillère, qui a toute confiance en son successeur, continuera de se concerter avec celui-ci. "Je sais que Kévin va poursuivre le travail notamment sur les projets que j’ai amenés au vote et qui sont passés aux oubliettes durant ma période d’absence."

Avant de quitter définitivement le Conseil, Marie Leleux a pointé du doigt une problématique: le 2e échevinat qui, bien qu’absent, perçoit tout de même une rétribution financière (voir ci-après).

"Mes gros soucis de santé m’ont tenue éloignée des Conseils communaux durant de longs mois", a indiqué Marie Leleux, en fin de conseil. "C’est avec beaucoup de culpabilité que j’ai décliné les invitations et que j’ai fait excuser mes absences mois après mois. Cette culpabilité portait sur la non-tenue du mandat pour lequel j’ai été élue, mais outre ce fait, je ne coûtais rien à la Commune en ne venant pas."

La conseillère a pointé du doigt les absences récurrentes et répétées au sein du Conseil communal, et notamment celui de la 2e échevine, Martine Sculier. "Depuis décembre 2021, j’ai remarqué de nombreuses absences. Depuis janvier 2022, j’ai recensé trois participations aux différentes réunions publiques, et puis, plus aucune depuis le mois de mai. Les attributions telles que la culture, la santé, le culte ou encore l’enseignement ne sont pas réparties, mais la rétribution financière est pourtant bien effective. Je trouve cela indécent de verser un salaire à une fonction qui n’est plus occupée. Je demande au Collège communal de bien vouloir se pencher sur la question et d’éventuellement réduire à quatre le nombre d’échevinats jusqu’à la fin de la mandature. "

Le bourgmestre André Desmarlières a indiqué que la question serait abordée en Collège, voire en réunion de majorité.