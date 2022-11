Pairi Daiza ( Brugelette) se dit "satisfait" de cette première "longue" période de congés d'automne

« Notre parc n’est pas comparable à Walibi »

Le seuil maximal de fréquentation n’a pas été atteint, contrairement à d’autres complexes, tels que Walibi, qui a notamment été contraint de refuser l’accès à ses visiteurs, même "abonnés". "Nous avons nous aussi accueilli beaucoup de visiteurs durant le premier week-end des vacances, mais cela n’a pas engendré de problème au sein du parc", ajoute Claire Gilissen. "Beaucoup ont tendance à nous comparer, mais nous ne sommes pas le même complexe d’activités. Chez nous, il ne faut pas faire la file pour profiter des activités. Et s’il y a un peu de monde aux pandas par exemple, alors les visiteurs peuvent faire un petit tour dans le parc et revenir plus tard. Le flux de visiteurs est plus fluide et se gère différemment, grâce à nos 75 hectares de jardin et les multiples endroits que le public peut découvrir. Je ne pense pas que nous pourrions vivre une situation comparable à celle vécue à Walibi, car nous sommes deux structures totalement différentes."

Pairi Daiza a quand même connu un petit "couac" indépendant de sa volonté, le premier samedi des vacances: "L’accès aux visiteurs a été perturbé à cause de travaux dans le village. Beaucoup ont préféré suivre leur GPS plutôt que de se fier à la signalisation mise en place, ce qui a provoqué des encombrements notamment dans le village de Gages à l’heure des arrivées. Dès le lendemain, nous avons envoyé du personnel de Pairi Daiza pour faciliter l’accès des visiteurs au parc. " Une situation que les riverains n’ont pas manqué de relayer sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Pairi Daiza est ouvert, cette saison, jusqu’au 8 janvier 2023.