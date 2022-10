Pas de voiries, pas de permis pour le projet immobilier de la rue d'Anvers à Mévergnies

Benoît Durot, du bureau d’étude Durot, ainsi que le promoteur immobilier étaient présents pour répondre aux questions des conseillers, qui devaient se positionner quant à la création/modification de voiries communales. Pour rappel, ce projet immobilier prévoit la construction de 15 lots pour des maisons unifamiliales.

Benoit Durot est revenu sur la genèse et l’évolution du projet au fil des ans: "Le projet a été présenté la première fois en 2018, a-t-il indiqué. En 2020, nous avons eu des contacts avec le fonctionnaire délégué de la Région wallonne qui nous a demandé d’intégrer des nouveaux lots. L’urbanisme nous a ensuite demandé d’ajouter différentes choses, telles que des PAV, des jeux pour enfants ou des places PMR." Une demande de permis a ensuite été introduite au sein de la Commune, mais elle a été refusée par le collège. "Nous avions des avis favorables de l’AWAP, de Giser, du HIT et d’Ipalle sous réserve. Par contre, nous avons reçu un avis défavorable du service incendie qui considérait que certains lots étaient difficiles d’accès."

Les craintes des riverains

Les riverains de la rue d’Anvers ont également exprimé de nombreuses inquiétudes face à ce projet colossal pour cette petite rue de campagne ; ils étaient d’ailleurs présents en nombre dans la salle du conseil, ce jeudi soir. Ces derniers ont notamment émis des remarques par rapport à la trop forte densité du projet, l’étroitesse de la rue d’Anvers, les risques d’inondations, le parking, la peur du vis-à-vis, la biodiversité ou encore les difficultés d’accessibilité de certains lots pour les PMR.

Le projet a donc été légèrement revu par le promoteur, qui a notamment réduit le nombre de lots prévus dans le plan initial. "Le conseil communal nous a également demandé d’intégrer des PAV dans notre projet, de changer les parkings de la rue d’Anvers et de prévoir une sortie vers la rue des Couturettes. La zone de parc a été étayée avec diverses plantations et un cheminement doux. Une liaison a été mise en place avec le terrain situé à l’arrière, au cas où un projet immobilier devait y voir le jour." Marcq-en-BarœulLes avis externes sont aujourd’hui tous au vert. Les conseillers ont été invités à poser leurs questions (voir ci-dessous).

Au terme de la présentation, les mandataires locaux ont tour à tour posé plusieurs questions aux responsables du projet.

Marie Leleux (Écolo) s’est interrogée sur la raison du choix du lieu. "Pourquoi avoir choisi un terrain à Brugelette ?" ; ce à quoi le promoteur a répondu: "Le propriétaire voulait vendre son terrain ; il n’était pas en zone inondable. Nous choisissons des terrains près des centres urbains: Brugelette nous semblait intéressant par son attractivité."

Isabelle Liégeois (BE) s’est inquiétée du ruissellement des eaux de pluie. "Nous connaissons aujourd’hui de gros orages avec de fortes pluies ; qu’en est-il des eaux de ruissellement ? Les riverains craignent que le projet accentue les risques d’inondations." Pour le bureau d’étude, tous les témoins sont au vert: "Nous avons l’avis favorable d’Ipalle et de la cellule Giser. Des études ont été faites. Dans ce projet, le volume de stockage des eaux est prévu pour 50 ans, alors que la Région wallonne impose 25 ans. Nous avons augmenté le volume volontairement au vu de l’évolution des risques."

Ginette Renard (BE) s’inquiète quant à elle pour la mobilité au cœur du village. "Nos voiries ne sont pas prévues pour un tel charroi ; nous ne sommes pas en ville ici, mais dans un village. On aime notre ruralité." Pour le promoteur, comme "le service incendie a donné son aval, il n’y a pas lieu de s’inquiéter ".

Enfin, Michel Niezen (LC) ne comprend pas pourquoi le promoteur a choisi ce terrain pour monter son projet. "Ce dossier génère des inquiétudes parmi la population: il y a finalement plus d’avis défavorables que favorables. Je ne comprends pas pourquoi vous choisissez ce terrain enclavé et vert. " Isabelle Liégeois (BE) a alors soumis l’idée du site de la Sucrerie…

Les conseillers ont été invités à approuver la création/modification de voiries: sans surprise, les conseillers de l’opposition s’y sont opposés (6), tandis que la majorité (6, Martine Sculier et Johanna Hubeau étant absentes) s’est abstenue. "Les initiateurs du projet n’ont donc pas l’autorisation de créer de nouvelles voiries, et par extension, n’ont pas non plus l’autorisation d’introduire une demande de permis d’urbanisation, précise le bourgmestre André Desmarlières. Les demandeurs pourraient introduire un recours à la Région wallonne ; s’ils obtiennent gain de cause, le collège communal sera invité à se positionner."