Un futur commissariat commun pour les communes de Brugelette et Chièvres?

"Dans le plan qui a été fait pour la révision du parc immobilier de la zone de police, la première étape était de construire un commissariat conjoint pour les communes de Jurbise et Lens ; ce qui a été fait en 2015, sur la route d’Ath", indique Thierry Dierick, le chef de corps de la ZP Sylle et Dendre. "La deuxième étape consistait en le déménagement du service proximité d’Enghien dans les bâtiments du CPAS, en juin 2021. Est venu ensuite notre projet de commissariat central, à Silly, avec le déménagement de tous les services et de la proximité de Silly. Il nous restait donc une étape: trouver une solution pour les proximités de Chièvres et Brugelette." Le bâtiment occupé par le service chiévrois ne répond plus aux normes. "Il faudrait y faire des travaux et il est en outre beaucoup trop grand pour le service de proximité, à savoir trois policiers et un chef de service. En plus, à l’arrière, il y a quatre habitations occupées par des policiers en activité ou pensionnés. Elles appartiennent à la régie des bâtiments qui souhaite les revendre. "

Le bâtiment brugelettois ne répond plus non plus aux normes. "Depuis les attentats de 2016, une circulaire nous contraint à des normes de sécurisation à respecter dans le cadre des accueils. Notamment avec l’installation de portes sécurisées ou un blindage pour les guichets… À Brugelette, on n’y est pas du tout. Il faut savoir aussi que les deux policiers brugelettois du service proximité commencent leur service à Chièvres, avant de rejoindre Brugelette, pour faire uniquement de l’accueil, car l’endroit n’est pas du tout sécurisé pour entreposer des armes ou du matériel. On ne s’y limite qu’à un bureau pour acter les plaintes. "

« Des économies d’échelle »

Il faut donc trouver une solution pour les proximités des deux communes, qui permettrait à la fois de limiter les coûts, mais aussi de faire des économies d’échelle, en diminuant le nombre d’infrastructures dans la zone. Un nouveau bâtiment pourrait être construit le long de la rue Chasse Royale, là où l’intercommunale Ipalle prévoit d’installer un recyparc. "C’est une piste. Est-il vraiment opportun d’avoir un accueil pour Brugelette, sachant que sur 6 mois, on a environ 120 personnes qui s’y rendent ? Est-ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en commun, comme à Jurbise et Lens, d’une manière à pouvoir élargir les heures d’ouverture de l’accueil ? Un commissariat commun permettrait d’élargir ainsi l’offre de services. Seul l’accueil de Brugelette serait déplacé ; les policiers de proximité re steraient évidemment sur le terrain, au contact de la population." Le projet est à l’étude: une décision devrait être prise durant cette mandature, mais sa concrétisation pourrait l’être sous la prochaine.

Le point a suscité les réactions des conseillers. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.