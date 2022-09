Un second parlophone, plus accessible, à l'hôtel de ville de Brugelette

Isabelle Liégeois, conseillère de l’opposition Brugelette Ensemble, souhaite qu’un second parlophone soit ajouté au pied des escaliers de l’administration communale, afin de faciliter l’accès aux PMR, mais aussi aux personnes avec poussette, ou tout autre citoyen éprouvant des difficultés à se déplacer. "Pour atteindre le parlophone existant, il faut monter les deux premières marches d’escalier", précise la conseillère. "Il est en outre un peu caché. Je pense qu’il faudrait installer un deuxième parlophone, plus bas, qui donne directement sur la rue. Il faudrait également ajouter, sur le 1erparlophone, un panneau indiquant la présence du second, plus bas."