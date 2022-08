Pas de carte bancaire, pas de contrôle technique : la mésaventure d’un Brugelettois

« Je n’ai jamais eu de carte de banque en raison de problèmes de santé qui m’empêchent de taper mon code sur les terminaux de paiement, explique le septuagénaire. Je ne paie qu’en argent liquide et j’avais d’ailleurs pris avec moi les 72 euros pour payer le montant exact du contrôle technique… La personne au guichet n’a rien voulu entendre, et depuis lors, je suis dans une situation complexe, sans aucune solution vu que mon certificat est bloqué au centre de Maisières! Si je me fais arrêter par des policiers, je leur dirai d’appeler le centre… Je ne peux pas rester sans voiture parce qu’il faut bien que je continue à vivre; je vis à la campagne, je dois aller faire des courses ou me rendre à des rendez-vous médicaux. »

Ce n’est pas la première fois que le Brugelettois est confronté à ce problème. »Il y a deux ans, j’avais pu compter sur une très gentille personne qui avait accepté de payer pour moi avec sa carte, et je lui avais remboursé en liquide, rappelle le Brugelettois. L’année dernière, j’avais fait passer le contrôle technique par mon garagiste, mais cela représente un coût supplémentaire… C’est malheureux d’en arriver là et d’être privée d’un service parce qu’on ne dispose pas de carte bancaire! »

Suite au Covid…

Sur le site du SPF Finances, il est pourtant stipulé que « les espèces ne peuvent être refusées par un commerçant, sauf dans certains cas exceptionnels et temporaires (montant disproportionné, sécurité, soupçon de fraude, etc.) ». Une dérogation qu’a obtenue AutoSécurité durant la crise Covid. »Le paiement électronique a été généralisé au sein de toutes les stations AutoSécurité, précise Pierre-Laurent Fassin, responsable communication. Ceci est prévu par un arrêté ministériel wallon, toujours en vigueur. »

Le centre de contrôle technique automobile de Maisières n’est donc pas le seul concerné; à Mouscron, Marquain et Ghislenghien, les paiements par cash sont aussi refusés. »L’utilisation exclusive du paiement électronique représente une facilité pour le client car il lui permet de payer sur la ligne d’inspection sans passer par le guichet, défend Pierre-Laurent Fassin. Pour notre personnel, c’est aussi un gage de sécurité et cela évite également d’organiser des transports de fonds lourds en raison de l’étendue de notre réseau. Plusieurs moyens de paiement sont prévus: Bancontact-Maestro, Mastercard-Visa, V Pay et ceux-ci sont annoncés sur la convocation et sur la confirmation du rendez-vous, mais aussi par un affichage en station. »