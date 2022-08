Pairi Daiza recrute 70 personnes, une occasion en or de travailler proche d’animaux

- Restaurants et points de ventes Horeca (service, cuisine, caisse,...)

- Hôtel (réception, bagagiste,...)

- Services Accueil / Billetterie / Contrôle / Réservation

- Nettoyage - Propreté

- Maintenance (mécanique, menuiserie, électricité, plomberie,...)

- Boutiques

- Services Botanique et Conduite d’Engins

Les postes sont en majorité liés à une compétence préexistante. La connaissance du néerlandais est également requise. Les contrats sont en majorité des CDI ou des longs contrats saisonniers.

"Nous proposons des CDI aux menuisiers et électriciens, et des contrats saisonniers pour les personnes travaillant dans les restaurants ou à la billetterie. Mais la saison est très longue: 11 mois. Cette saison nous avons ouvert le 12 février 2022 et nous fermerons le 8 janvier 2023. La saison 2023 commencera début février 2023. Avec la perspective à court terme d’une ouverture toute l’année, ces emplois aussi sont amenés à se pérenniser", précise le parc à la Voix du Nord.

Pour postuler, rendez-vous sur le site du Forem avant les dates des Jobdays : ici.