Régularisation d'une écurie au Tonkin (Mévergnies): une enquête publique est ouverte

La piste couverte de 800m2s’implantera sur le côté Nord/Est du terrain, parallèlement à la piste équestre déjà existante. " Afin d’éviter un morcellement du bâti, le volume “habitation et box” sera accolé au volume “piste couverte”. L’avantage de cette implantation est de voir le logement des exploitants implanté au plus proche de leurs installations et orienté au sud."

«Des facilités pour les exploitants»

Le logement situé au centre de l’exploitation – dont l’exploitant occupe la profession d’agriculteur, éleveur de chevaux, depuis 2021 – offrira des avantages non négligeables aux propriétaires, " tels que la proximité avec leurs animaux, la présence permanente sur site qui présentera un effet dissuasif contre les actes de vandalisme et de vol, la suppression des trajets entre leur domicile actuel et l’exploitation, la valorisation du site…"

Les matériaux utilisés pour le projet – un bardage en bois – sont " traditionnels et respectueux de l’environnement et du paysage environnant". " L’implantation proposée et l’aspect architectural (formes simples et proportions équilibrées) permettent de respecter les lignes de forces du paysage. Ceci intègre naturellement le bâti dans son contexte environnant."

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 31 août. Le dossier peut être consulté sur demande à l’administration communale. Les remarques peuvent être envoyées par courrier adressé au collège communal ou par mail ( urba-envir@brugelette.be).

Infos: 068/457310