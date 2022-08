Un commerce et des logements

Le commerce prendrait place au rez-de-chaussée du bâtiment, alors que les trois appartements se partageraient l’étage. Chacun bénéficierait de deux chambres, une buanderie, une salle de bains, un séjour, mais également une terrasse. Quinze places de parking seront aménagées pour les habitants et les clients.

«Un projet bien intégré»

Le projet, qui se situe sur un axe composé de commerces et logements, sera intégré dans le paysage; il reprend les caractéristiques architecturales déjà présentes dans le bâti existant environnant, à savoir des volumes simples, et des matériaux identiques ou similaires aux constructions voisines. Il n’aura aucun impact sur la circulation, ni sur le patrimoine naturel, ou les terres, le sol et le sous-sol. Il n’engendrera pas non plus de nuisances sonores.

L’enquête publique est ouverte jusqu’au 31 août (attention, les enquêtes sont suspendues jusqu’au 16 août).

Le dossier peut être consulté et les remarques envoyées jusqu’à la fin du mois, soit par mail ( urba-envir@brugelette.be), par courrier à l’adresse du collège communal ou de vive voix, uniquement sur rendez-vous.

Infos: 068/457310