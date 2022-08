Durant ce long week-end, une douzaine de châteaux gonflables prendront leurs quartiers dans le parc communal brugelettois. Si en juillet dernier, lors de la 5eédition de l’événement, les structures gonflables étaient installées sur la plaine qui jouxte l’école communale, il en sera tout autre cette fois. " Nous avons pris la décision de déplacer le site, afin que la majorité des châteaux gonflables soit à l’ombre des arbres", précise Arnaud Ghijselings, l’organisateur. " Il en sera de même pour les espaces de repos, dédiés aux accompagnants et visiteurs, qui seront également installés à l’ombre." Le site sera ainsi délocalisé à l’arrière de l’école communale. " Il ne sera pas visible de la rue, mais nous serons bien là", assure l’organisateur.

Le parking ne bougera quant à lui pas de place. " Il s’agit du parking de l’école communale; et l’entrée se fera par la rue Gabrielle Petit."

Un bar proposera des boissons rafraîchissantes, et il sera également possible de se restaurer (hamburger, hot-dogs et glaces)

«Des châteaux adaptés à tous»

Une douzaine de châteaux gonflables accueilleront petits et grands, samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août. " Il y en aura pour tous les goûts: des châteaux sportifs, avec des challenges pour ceux qui aiment se défier; un château à obstacles de 40 mètres de long; ou encore des châteaux adaptés aux tout-petits."

L’entrée sur le site est payante pour les enfants de 2 à 16 ans (8 € par jour) et gratuite pour les adultes. " Les châteaux peuvent être fréquentés par les adultes, mais en laissant, évidemment la priorité aux enfants."

L’événement se déroule ces samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août de 10h à 19h au parc communal de Brugelette.

Infos: 0498 54 79 02