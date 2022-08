Une page est consacrée à cet ancien parlementaire, sur le site web "Connaître la Wallonie", sous la signature de Paul Delforge.

"Diplômé de l’institut supérieur de formation sociale à Bruxelles, éducateur auprès d’enfants du juge (1981-1989), René Dejonckheere devient animateur en maison de jeunes (1989-1992), tout en militant dans les rangs des verts où, depuis 1988, il est le secrétaire de la régionale d’Écolo-Picardie"lit-on dans ce "dictionnaire des Wallons".

"Élu député en novembre 1991, il contribue au succès électoral du mouvement écologique. Jusqu’en mai 1995, il siège aussi au Conseil de la Communauté française et au Conseil régional wallon. Durant cette courte période, il vote l’ensemble des textes de l’importante révision institutionnelle qui fait de la Belgique un État fédéral, ainsi que les écotaxes, et se fait le défenseur de plusieurs dossiers touchant à la Wallonie picarde, en matière de soins de santé, d’environnement, de déchets - surtout hospitaliers – et d’affaires sociales."

"Coordinateur de la plate-forme Prévention Sida du Hainaut occidental (1996-1998), René Dejonckheere redevient assistant social au centre local de Promotion de la santé du Hainaut occidental en 1998 (CLPS-Ho). Secrétaire du Mouvement socialiste athois démocrate (MSAD) en 2005, il contribue à la formation de la liste FORUM en vue des élections communales de 2006. […] Conseiller du groupe politique MSAD-Forum du CPAS d’Ath en décembre 2006, René Dejonckheere en démissionne en février 2008."Le MSAD avait été créé sous l’impulsion de Laurence Nasdrovisky (ex-PS). À la famille de M. Dejonckheere et à ses proches, notre journal adresse ses sincères condoléances.