Grâce à ce programme, trois pandas sont nés dans le parc de Brugelette. Parmi eux, Bao Di et Bao Mei qui fêtent leurs 3 ans ce 8 août 2022.

À l’époque, Bao Di, le mâle, pesait 160 grammes suivi 2 heures plus tard, par sa sœur Bao Mei (150 grammes). Aujourd’hui, ils pèsent un peu plus de 70 kilos.

À l’occasion de cet anniversaire, les jumeaux pandas géants ont déjà pu se régaler ce week-end avec un gâteau préparé par leurs soigneurs. Ce lundi, Bao Di et Bao Mei seront encore gâtés avec un nouveau festin: du bambou et leurs fruits et cake préférés.

L’ensemble des équipes du Jardin des Mondes veut faire de cette journée anniversaire de Bao Di et Bao Mei une occasion supplémentaire d’attirer l’attention sur les enjeux cruciaux du panda géant dans la nature et sur notre capacité d’action, à tous, chacun à notre échelle

Éric Domb, fondateur de Pairi Daiza, rappelle les objectifs de son parc: "La mission de Pairi Daiza est à la fois d’émerveiller ses visiteurs mais aussi de les encourager à prendre un rôle actif dans la conservation des espèces. On ne protège que ce que l’on aime. Raison pour laquelle l’ensemble des équipes du Jardin des Mondes veut faire de cette journée anniversaire de Bao Di et Bao Mei une occasion supplémentaire d’attirer l’attention sur les enjeux cruciaux du panda géant dans la nature et sur notre capacité d’action, à tous, chacun à notre échelle".

C’est pourquoi, les visiteurs du jour peuvent rencontrer Hao Hao, Xing Hui, Tian Bao, Bao Di et Bao Mei dans leurs territoires. Diverses animations sont prévues toute la journée.