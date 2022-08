Une vingtaine de food trucks au parc communal de Brugelette

Une vingtaine de food

trucks seront présents pour l’occasion; " c’est plus que l’an dernier". Ceux-ci ont, encore une fois, été triés sur le volet. " Nous ne voulons pas prendre de doublons, si ce n’est pour les hamburgers et pitas qui sont des spécialités qui se vendent toujours très bien." Une dizaine de food trucks – soit la moitié – participent pour la première fois à l’événement: " Citons par exemple un partenaire venu tout droit des Vosges qui proposera des tartes flambées aux visiteurs."

La cuisine du monde sera également mise à l’honneur avec des food trucks italien, vietnamien, brésilien ou encore thaïlandais. Ceux-ci accompagneront les plus traditionnelles gaufres ou glaces…

Des animations

Le festival ouvre ses portes le vendredi 5 août à partir de 17h (jusque 23h). Un spectacle de jongleurs, cracheurs de feu et échassiers sera présenté à 21h.

Le samedi 6 août, le festival sera ouvert à partir de 10h (jusque 23h). Un spectacle "pyrotechnique" est prévu à 21h30.

Enfin, dimanche, le 7 août, le festival accueillera son public dès 9h (jusque 21h); le groupe "The two of us" présentera son concert à 15h et la fanfare "Les Co’pintes d’abord" sera présente pendant 2 heures. Une brocante est également organisée sur le site.

Les enfants ne seront pas en reste puisqu’un espace leur sera totalement dédié, avec des châteaux gonflables, mais aussi une série d’autres activités.

Un bar, tenu par les organisateurs, proposera des boissons qui accompagneront les différents mets et un espace "assis" offrira plus de confort aux gourmands.

L’entrée au festival est gratuite, seules les consommations sont payantes.

Le Food Truck festival de Brugelette se déroule ces vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août au parc communal.