Le projet immobilier de la rue d'Anvers à Mévergnies (Brugelette) légèrement modifié

La SPRL Eevoo, à l’origine de la demande, a réintroduit une demande de permis d’urbanisme, présentant un projet quelque peu modifié. De 18 maisons unifamiliales, la SPRL propose aujourd’hui la création " d’un lotissement comprenant 15 lots destinés en tout ou en partie au logement ".

Le lotissement comprendra: " 15 habitations unifamiliales comprenant un lot d’ordre ouvert (cf. maison 4 façades), quatre lots d’ordre semi-ouverts et 10 lots d’ordre fermé ", précise la note explicative du dossier.

" Une voirie d’accès (en pavés drainant) à double sens d’une largeur de 4 mètres menant à une placette et desservant tous les lots sera aménagée. Cette placette permettra le retournement des véhicules standards et des véhicules de secours. Elle sera reliée à la rue d’Anvers par un seul accès. " Un trottoir et 12 places de parkings (dont 5 le long de la rue d’Anvers) pour les visiteurs seront prévus dans le projet et incorporées dans le domaine public

" La demande porte également sur la création d’un nouveau réseau d’égouttage de type séparatif dirigeant l’ensemble des eaux vers le réseau existant de la rue d’Anvers. Un bassin de rétention des eaux pluviales tamponnera les eaux de ruissellement avant de la renvoyer dans le réseau de la rue existante. "

«S’intégrer dans le paysage»

Toutes les maisons seront de type RDC + 1 + C aménageables sauf celles des lots 5 à 7 qui seront de type RDC + C aménageables.

Chaque habitation possédera un carport et une place de parking extérieure. " Les murs seront en briques de tons blanc, gris, rouge, brun, rouge brun nuancé et beige. La pierre naturelle pourra être utilisée avec sobriété comme matériau secondaire. Elle sera d’origine régionale. "

L’accent est mis sur une végétalisation qualitative des espaces aussi bien publics que privés, essayant au maximum de conserver les arbres existants, afin de maintenir une biodiversité au sein du nouveau quartier. " Actuellement, la parcelle comprise entre les lots 5 à 7 est composée d’arbres et arbustes. L’ensemble de cette zone fera l’objet d’un défrichage préalable et la végétation plus importante située dans l’emprise des futurs bâtiments fera l’objet d’un abattage. Les arbres à haute tige seront conservés au maximum: au total, 21 seront abattus. Aucun arbre n’est présent sur le reste du terrain. "

Ouverte du 6 au 15 juillet, l’enquête publique reprendra du 16 août au 8 septembre. Les remarques peuvent être formulées par mail ( urba-envir@brugelette.be ) ou par courrier à adresser à l’administration communale.