Canicule: comment Pairi Daiza veille au bien-être des animaux

Outre une surveillance accrue de la part des soigneurs, les animaux du parc bénéficient désormais d’en-cas glacés, de fruits et légumes gorgés d’eau mais aussi de "douches supplémentaires".

"Ces mesures s’ajoutent à l’organisation réfléchie des espaces de vie des protégés", précise le parc animalier dans un communiqué. "En effet, en période chaude comme tout au long de l’année, les animaux hébergés à Pairi Daiza ont l’occasion de se déplacer dans des endroits ombragés, ventilés, ou réfrigérés." Exemple avec les grottes avec air conditionné des 5 pandas géants ou encore la grotte de glace et les bassins réfrigérés des 4 ours blancs.

Comme le précisent les équipes du parc, la température des bassins des morses et des manchots correspond "aux besoins physiologiques de chaque espèce".

Les visiteurs appelés à la vigilance

Pairi Daiza invite également les visiteurs du parc à se prémunir des fortes chaleurs de cette semaine.

"Dans la Terre du Froid, les galeries souterraines où l’on peut observer les ours blancs, les morses et l’exposition contre le réchauffement climatique sont particulièrement rafraîchissantes", conseille le parc. "La grotte réfrigérée des manchots est aussi un must en cette période. Dans cet espace de 850 m², la température est maintenue en permanence à maximum 7 degrés."

Outre des brumisateurs installés dans la Terre du Froid, Pairi Daiza invite aussi le public à profiter de la fermeture plus tardive (jusqu’à 23h00) du parc les vendredis et samedis de l’été pour éviter les chaleurs extrêmes.