Les soigneurs animaliers font danser les morses de Pairi Daiza (Brugelette)

Nicolas Issenjou est le responsable de l’équipe; il œuvre tous les jours pour le bien-être de ces animaux. " Le bien-être des animaux est la première raison d’être de mon travail ", explique le soigneur animalier. " Par le biais de séances d’apprentissage, nous stimulons physiquement et mentalement les morses. Physiquement, parce que nous voulons qu’ils restent en bonne santé, mais le côté psychologique est tout aussi important: l’on pourrait dire que ces animaux ont des cartouches intellectuelles, et que si nous ne les grillons pas, ils vont développer de la stéréotypie, c’est-à-dire, un ennui ." La stimulation mentale des mammifères marins est particulièrement importante en milieux contrôlés. " Ces milieux sont naturellement moins riches que les milieux naturels. Grâce à l’apprentissage quotidien, nous venons combler toute la stimulation qu’ils pourraient avoir naturellement. Cela leur permet de ne pas s’ennuyer, de griller leurs cartouches intellectuelles, et donc d’être équilibrés. "

Nicolas Issenjou et l’un des morses. ©ÉdA

Ces entraînements, pratiqués plusieurs fois par jour en courtes séances, sont également indispensables pour la santé de ces animaux; pour prodiguer des soins dans de bonnes conditions en cas de besoin. " Nous sommes soigneurs, voire comportementalistes ", ajoute le responsable. " Nous jouons le rôle d’intermédiaire entre l’animal et le vétérinaire. Vu que nous connaissons très bien les animaux, nous allons pouvoir déceler si l’un ou l’autre a un souci. Nous allons réaliser les examens médicaux et remonter les informations auprès du vétérinaire, puis éventuellement administrer les médicaments recommandés, grâce à la relation développée avec l’animal lors des apprentissages. Il arrive que la présence des vétérinaires ne soit pas bien vue par l’animal; c’est notre travail de faire en sorte que leur présence soit positive. "

Les apprentissages sont pratiqués plusieurs fois par jour. ©ÉdA

«Des acteurs»

Lors des séances d’entraînement, les soigneurs mettent tout en œuvre pour obtenir la collaboration des animaux; " ils participent et sont acteurs de leur apprentissage ". Et contrairement à ce que certains pourraient penser, il n’y a pas de rapport de force entre l’animal et le soigneur. " Il n’y a pas de no tion de supériorité avec ces animaux; le but est d’obtenir leur collaboration. Il faut imaginer une danse, avec un leader et un suiveur. C’est un peu le même principe. On guide les animaux, on les emmène en leur inspirant confiance. Le but est de toujours avoir des expériences positives avec eux pour qu’ils collaborent pleinement. Cela passe par le conditionnement opérant par renforcement positif. " Lors de l’apprentissage, le jeu est primordial, tout comme les connaissances scientifiques du soigneur." C’est un métier qui s’apprend beaucoup sur le terrain, mais le feeling ne suffit pas. Ce travail nécessite de grandes connaissances scientifiques d’une part, mais aussi psychologiques d’autre part. Beaucoup pensent que l’on ne fait que s’amuser avec les animaux.Alors, c’est vrai qu’on s’amuse avec eux, sinon, ils ne s’amuseraient avec nous, mais il y a de vrais objectifs derrière, souvent vitaux pour ces mammifères. "

Des bassins sans chlore

Le parc Pairi Daiza a fait le choix de ne pas utiliser de chlore dans ses bassins pour le bien-être de ses animaux. L’entreprise DPE Diving, basée à Thuin (Charleroi) est chargée du nettoyage hebdomadaire des vitres.

Amaury Nicaise et son équipe plongent toutes les semaines dans les bassins du parc. ©ÉdA

Toutes les semaines, trois plongeurs s’aventurent dans les profondeurs des bassins des ours, manchots et morses pour faire briller les vitres, et permettre ainsi aux visiteurs de profiter d’un spectacle subaquatique d’exception.

DPE Diving, dont Amaury Nicaise est le patron, est spécialisée dans les travaux sous-marins: " soudure, découpage, renflouage de bateaux ou encore bétonnage: notre activité est très variée ", précise le chef d’entreprise. " Initialement, nous avions été appelés à Pairi Daiza pour lever des pierres imposantes. De fil en aiguille, nous sommes passés au nettoyage des vitres.Cela fait deux ans maintenant. "

Amaury Nicaise et son équipe plongent toutes les semaines dans les bassins du parc. ©ÉdA

Le travail d’Amaury et de son équipe est fastidieux: " Nous commençons à 8h dans le bassin des manchots; nous sommes aux morses vers 10h, avant de passer aux ours jusque 15h30. Vu que le parc n’utilise pas de chlore, les algues se développent rapidement, surtout chez les ours qui ne vont pas souvent dans l’eau. Nous n’utilisons aucun produit: juste une petite éponge et beaucoup d’huile de coude. " Sous l’eau, les plongeurs – équipés de tenues de plongée extrêmement lourdes – frottent les quatre coins des vitres. " Il faut parfois y aller au petit doigt pour récupérer les algues qui se logent dans les fissures ou griffes faites par les animaux. C’est assez physique: on s’aide d’une ventouse, que l’on tient à un bras. Avec l’autre, on récure. Il faut beaucoup de forces. Au début, il arrive que l’on souffre de crampes ", rit le plongeur.

Pour des raisons de sécurité, les animaux, à l’exception des manchots. sont naturellement mis à l’écart lors de ces travaux.