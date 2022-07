Des finances toujours dans le vert à Brugelette

43% des dépenses sont liées au personnel; 32% au transfert; 16% au fonctionnement et 9% à la dette. Du côté des recettes, 94.5% de celles-ci sont issues des transferts.Viennent ensuite les recettes de prestation et la dette.

Le taux de réalisation des dépenses est de 87%; contre 93% pour les recettes. " Ce résultat est très intéressant, même si la Région wallonne nous encourage à atteindre un taux de réalisation d’au moins 95% ", ajoute le receveur.

En 2021, 2660000 € d’investissements ont été réalisés: 977000 € ont été consentis pour la place de Keyzer et le square Maurice Sébastien; 290000 € ont été alloués pour le remplacement des portes et châssis de l’école communale et 1400000 € pour les travaux de l’ancienne cure d’Attre.

Le CPAS se porte bien aussi

Au niveau du CPAS, les chiffres sont bons aussi: le résultat global est de 74407 € en 2021 contre 93090 € en 2020. " On reste dans des chiffres comparables " assure Jean Morel, le directeur général du CPAS. " Le taux de réalisation est proche de ce qui avait été prévu au budget. "

Le montant des recettes s’élève à 1462752 € (contre 1398825 € en 2020); et les dépenses à 1488500 € (contre 1314113 en 2020).

À l’extraordinaire, 349412 € ont été investis en 2021. (942169 € en 2020), dont 313000 pour les logements d’insertion de la rue des Déportés.

Par ailleurs, notons que 23 personnes ont bénéficié du RIS en 2021 (21 en 2020), 221 personnes ont en outre bénéficié d’une aide financière (159 en 2020) et 6562 repas ont été distribués (6784 en 2020 et 2890 en 2019).