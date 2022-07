Le Vieux Chaudron (Attre): après 70 ans, le restaurant change de propriétaire

" Avant d’arriver à Attre, mon grand-père, Jules Miroir, était un cuisinier renommé qui travaillait dans de grandes maisons à Bruxelles , raconte Véronique Miroir. Jules tenait sa passion de sa maman, qui était aussi cuisinière. Il avait un rêve dans la vie, celui d’ouvrir son propre restaurant.Tous les matins, il avait pris l’habitude d’éplucher les petites annonces dans le journal. Un jour, il est tombé sur une annonce qui disaitque le châtelain d’Attre cherchait un cuisinier pour ouvrir une taverne pour les visiteurs du château. C’est ainsi que l’aventure du Vieux Chaudron a commencé. "

Rapidement, le fils de Jules, Robert, et sa compagne Lina sont intégrés dans le projet et formés par Jules. " À 27 ans, maman s’est retrouvée cheffe de cuisine; elle a travaillé au restaurant durant 62 ans. À 80 ans, il est temps pour elle de passer le flambeau. " Non sans émotions… " Pour l’instant, je me sens bien , confie Lina. Je suis heureuse que cette histoire se termine bien et qu’une belle famille nous remplace. Pierre et Charles sont très respectueux du passé et de notre histoire au sein de cet établissement. " De ses années, Lina retiendra surtout " les bons souvenirs, les rencontres formidables, et les clients sympathiques ". " Le Vieux Chaudron, c’est avant tout une grande et belle famille. "

«Des racines et des ailes»

Pour rendre hommage à ses ancêtres et à son grand-père, qu’elle considère comme son idole, Véronique Miroir a écrit un livre, intitulé Le piano de Jules . " Le piano fait référence au piano de cuisine, mais aussi au rêve de mon papa de devenir artiste , explique l’auteure du livre. Il n’a pas pu le devenir, car il a travaillé au restaurant, mais toute sa vie il s’est occupé de la troupe des Vaillants. Il a aussi produit plusieurs films. " Cet ouvrage écrit sur base " des souvenirs de maman et papa ", sonne comme un "merci" de Véronique Miroir envers sa famille. " Mon rêve est de m’installer en Provence, à Bormes-les-Mimosas, mais je n’arrive pas à couper les liens. Mon livre, c’est une manière de dire merci à ma famille qui m’a donné des racines et des ailes. Leur vie et leur courage m’ont influencée dans la création de ma propre vie. " Véronique Miroir, qui est professeure de morale, a en effet fondé l’école des Vaillantines. " C’est aussi une manière de dire à tout le monde que lorsque l’on a un rêve et qu’on est courageux, il peut se réaliser. Il faut toujours garder la motivation, même en cas de coups durs. "

Dimanche, le Vieux Chaudron changera officiellement de mains, mais l’âme de la famille Miroir continuera sans nul doute de planer sur l’établissement.

Le livre «Le piano de Jules» est d’ores et déjà disponible.Pour se le procurer: 0495/361384