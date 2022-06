Brugelette: le Conseil communal se réunit ce jeudi

17 points sont inscrits à l’ordre du jour. Plusieurs d’entre eux retiendront notre attention: le "sens giratoire" de Gages, voté lors du dernier conseil, connaîtra une légère modification (remplacement d’un panneau de circulation). Les comptes communaux et du CPAS, ainsi que la 1remodification budgétaire du CPAS, seront présentés et soumis à l’approbation des élus. Le collège communiquera en outre sur des changements d’attribution entre les échevines Sculier et Hubeau. La commune évoquera enfin sa candidature auprès de l’appel à projet "Coeur de village 2022-2026).